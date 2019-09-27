الحية: مبادرة الفصائل وضعت آليات لتحقيق الوحدة تبدأ في أكتوبر

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رام الله - دنيا الوطن

أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس، خليل الحية، أن مبادرة الفصائل وضعت آليات لتحقيق الوحدة تبدأ في شهر تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.



وقال الحية لدى مشاركته في مسيرات العودة، اليوم الجمعة، "درسنا مبادرة الفصائل بعمق وإيجابية وأعلنا موافقتنا عليها لتمهيد الطريق أمام الوحدة".



وأضاف: مبادرة الفصائل تلبي لطموح الشعب الفلسطيني وتستجيب لكل ما تم الاتفاق عليه سابقاً، فيدنا ممدودة لكل وساطة تعزز التوافق وتنهي الانقسام، متابعًا: "نأمل من أخواننا في حركة فتح الاستجابة لمبادرة الفصائل ونطالب الكل الوطني بدعمها".



يشار إلى أن ثمانية فصائل فلسطينية، قدمت مبادرة لانهاء الانقسام ما بين فتح وحماس، حيث أعلنت حركة حماس أمس الخميس موافقتها على هذه المبادرة، بينما ستعلن حركة فتح موقفها عقب عودة الرئيس محمود عباس لرام بعد مشاركته في الجمعية العامة للأمم المتحدة.



وكان أبو مازن، أعلن أنه فور عودته سيعلن عن انتخابات عامة في الأراضي الفلسطينية.