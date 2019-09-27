شاهد: مواطن غزّي يُضرب عن الطعام والحديث لتقصيره بحق وطنه وشعبه

رام الله - دنيا الوطنأعلن مواطن فلسطيني، من مدينة رفح جنوب قطاع غزة، إضرابه عن الطعام والحديث لمدة 12 ساعة.وكتب المواطن عماد العاصي، لافتة وعلقها بجانبه في أحد الشوارع، وقال فيها: "إضراب من 8 صباحًا إلى 8 مساءً، أنا المواطن عماد العاصي، أعلن إضرابي عن الحديث الطعام فقط، وذلك عقابًا لنفسي على تقصيري اتجاه وطني وشعبي".