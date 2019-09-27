شاهد: مواطن غزّي يُضرب عن الطعام والحديث لتقصيره بحق وطنه وشعبه
رام الله - دنيا الوطن
أعلن مواطن فلسطيني، من مدينة رفح جنوب قطاع غزة، إضرابه عن الطعام والحديث لمدة 12 ساعة.
وكتب المواطن عماد العاصي، لافتة وعلقها بجانبه في أحد الشوارع، وقال فيها: "إضراب من 8 صباحًا إلى 8 مساءً، أنا المواطن عماد العاصي، أعلن إضرابي عن الحديث الطعام فقط، وذلك عقابًا لنفسي على تقصيري اتجاه وطني وشعبي".
أعلن مواطن فلسطيني، من مدينة رفح جنوب قطاع غزة، إضرابه عن الطعام والحديث لمدة 12 ساعة.
وكتب المواطن عماد العاصي، لافتة وعلقها بجانبه في أحد الشوارع، وقال فيها: "إضراب من 8 صباحًا إلى 8 مساءً، أنا المواطن عماد العاصي، أعلن إضرابي عن الحديث الطعام فقط، وذلك عقابًا لنفسي على تقصيري اتجاه وطني وشعبي".
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