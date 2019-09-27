الضابطة الجمركية تضبط 900 كغم مواد غذائية وألبان منتهية الصلاحية

رام الله - دنيا الوطنأفاد بيان لإدارة العلاقات العامة والإعلام في جهاز الضابطة الجمركية، أن الجهاز في محافظة قلقيلية تمكن اليوم الجمعة، بالتعاون مع جهة الاختصاص في مديرية الاقتصاد الوطني، من ضبط قرابة 900 كغم مواد غذائية وألبان غير صالحة للاستهلاك الآدمي، نتيجة لانتهاء تاريخ صلاحيتها.وأوضح البيان بأن عملية الضبط جاءت على أحد الحواجز التي يقوم بها الجهاز على مداخل ومخارج المدينة، إذ تم ضبطها داخل مركبة، وبحضور جهة الاختصاص في مديرية الاقتصاد الوطني أقرت التحفظ عليها كونها منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وإحالة القضية للنيابة العامة لاستكمال الاجراءات القانونية اللازمة حسب الأصول.وناشد جهاز الضابطة الجمركية، المواطنين بضرورة الإبلاغ عن المواد الفاسدة والمنتهية الصلاحية والمواد الممنوعة من التداول والمهربة على الرقم المجاني للجهاز (132)، أو بالإبلاغ عبر الصفحة الرسمية على موقع (فيسبوك)، وذلك لخطرها على صحة المواطنين وأبنائهم.