شؤون فلسطينية

الهباش يرد على غرينيلات: كذاب ولا يصدقه إلا الأغبياء

الهباش يرد على غرينيلات: كذاب ولا يصدقه إلا الأغبياء
غرينبلات وفريدمان أثناء افتتاح النفق أسفل سلوان
رام الله - دنيا الوطن
هاجم د. محمود الهباش قاضي قضاة فلسطين، المبعوث الأمريكي جيسون غرينيلات، بعد ادعائه "أن الشعب الفلسطيني يتلقى مساعدات بعشرات المليارات من الدولارات، ورغم ذلك فظروفنا الاقتصادية متدهورة".

 ووصف الهباش حديثه بأنه تخاريف وكذب وجزء من الهجوم الذي تشنه الإدارة الأمريكية على القيادة الفلسطينية والشعب الفلسطيني، "لأننا نرفض ما يريدون إملاءه علينا من (صفقة القرن)، المزعومة الرامية إلى تصفية قضيتنا الوطنية، وانتزاع القدس منا، وتكريس الاحتلال الاسرائيلي لأرضنا".

وأضاف الهباش: أننا أولًا لا نتلقى مساعدات بهذا الحجم، وثانيًا معظم المساعدات متوقفة بفعل الضغوط الأمريكية، ومع ذلك فنحن نحاول تدبر أمورنا لكي نواصل صمودنا وتصدينا للمؤامرات التي تحاك ضدنا، والتي يتولى كٍبرها الإدارة الأمريكية والاحتلال الاسرائيلي"، متسائلا : هل يتصور غرينبلات أن هناك أغبياء يمكنهم تصديق هذا التخريف؟؟ "

وتابع قاضي القضاة قائلا: "ثالثاّ، لقد بات في حُكم المعلوم بالضرورة، بحيث لا يُعذَر جاهله، أن السبب الجوهري لإزماتنا هو الاحتلال الذي يحول بيننا وبين ممارسة حقوقنا المشروعة، ويمنعنا من استثمار مواردنا، التي لو تمكنا من استثمارها لن نكون بحاجة الى مساعدات الآخرين".

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