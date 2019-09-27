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روسيا تحتجز قوارب صيد كورية شمالية و262 بحاراً

روسيا تحتجز قوارب صيد كورية شمالية و262 بحاراً
رام الله - دنيا الوطن
ذكرت وكالة (إنترفاكس) الروسية للأنباء يوم الجمعة، أن حرس الحدود احتجز ثلاثة قوارب صيد كورية شمالية و262 بحاراً من أفراد أطقمها بسبب الصيد بدون تصريح في مياه تعتبرها موسكو منطقة اقتصادية حصرية.

وقال التقرير: إنه جرى نقل القوارب إلى ميناء ناخودكا الروسي بينما صادر حرس الحدود 30 ألفا من سمك الحبار ومعدات تستخدم في الصيد المخالف للقانون، كما نقلت وكالة (رويترز).

وهذا هو الحادث الثاني من نوعه خلال الشهر الجاري، واحتجزت روسيا في 17 أيلول/سبتمبر قاربين تابعين لكوريا الشمالية في مياه إقليمية روسية في بحر اليابان بعد أن هاجم أحدهما دورية روسية.

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