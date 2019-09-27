إصابة العشرات بالاختناق خلال قمع جيش الاحتلال لمسيرة كفر قدوم

مواجهات في كفر قدوم - أرشيف

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رام الله - دنيا الوطن

أصيب عشرات المواطنين والمتضامنين الاجانب بالاختناق في مواجهات مع جيش الاحتلال خلال قمعه لمسيرة كفر قدوم الاسبوعية المناهضة للاستيطان والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ 16 عاما والتي خرجت احياء للذكرى التاسعة عشر لانتفاضة الاقصى.



وافادت مصادر محلية ان قوات الاحتلال هاجمت المشاركين في المسيرة بقنابل الغاز والاعيرة المعدنية مما ادى الى اصابة العشرات بالاختناق عولجوا ميدانيا في مركز اسعاف القرية .



واكدت المصادر اندلاع مواجهات عنيفة اندلعت عقب كشف كمين لوحدة خاصة من جيش الاحتلال في منزل مهجور الامر الذي احدث حالة من الارباك بين صفوف الجنود الذين فروا من مكان الكمين تحت غطاء كثيف من اطلاق الرصاص الحي وقنابل الصوت.



واشارت المصادر الى ان المشاركين في المسيرة ابرقوا رسائل دعم وتاييد للقيادة الفلسطينية ممثلة بالرئيس محمود عباس بعد القائه خطابه التاريخي في الجمعية العامة للامم المتحدة، مؤكدين استمرارهم في مقاومتهم الشعبية حتى تحقيق كامل اهدافها.