وزير إسرائيلي يحث على تشكيل حكومة وحدة لمنع "تصعيد" التوترات المتصلة بإيران

وأضاف خلال حديثه لـ(محطة 102)، إف إم الإذاعية في تل أبيب يوم الجمعة: "فرص حدوث انفجار بين الأمريكيين والإيرانيين أو السعوديين والإيرانيين أو في منطقة الخليج، قد يصل لنا إن حدث، مسألة ملموسة وواقعية جدا"



وأشار شتاينتز العضو في حزب (الليكود) اليميني إلى أن احتمال اندلاع نزاع أوسع نطاقا "سبب آخر لضرورة المسارعة وتشكيل حكومة وحدة شاملة الآن وعدم إضاعة شهور في المقاطعة والمناقشات".



وجرى تكليف نتنياهو يوم الأربعاء بمحاولة تشكيل الحكومة الائتلافية المقبلة بعدما حصل على المزيد من دعم من أعضاء البرلمان يزيد قليلا على منافسه المنتمي للوسط بيني جانتس في الانتخابات التي أجريت في 17 أيلول/سبتمبر.



رام الله - دنيا الوطنحذر وزير الطاقة الإسرائيلي، يوفال شتاينتز يوم الجمعة من أن التوترات بين إيران والولايات المتحدة تقترب من نقطة الغليان، وأن هناك حاجة لحكومة وحدة إسرائيلية للتصدي لتهديد حدوث نزاع في أعقاب انتخابات غير حاسمة في الأسبوع الماضي.وقال شتاينتز، وهو أيضا عضو في الحكومة الأمنية المصغرة (كابينت)، برئاسة بنيامين نتنياهو: "نحن على شفا انفجار الوضع المتعلق بإيران".