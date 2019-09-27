شؤون فلسطينية

دولة فلسطين تشارك في الاجتماع الوزاري لحركة عدم الانحياز

دولة فلسطين تشارك في الاجتماع الوزاري لحركة عدم الانحياز
رام الله - دنيا الوطن
شاركت دولة فلسطين على هامش أعمال الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة في الاجتماع الذي عقد اليوم الجمعة على المستوى الوزاري لحركة عدم الانحياز.

وفي كلمة دولة فلسطين التي قدمها السفير عمار حجازي، مساعد وزير الخارجية للعلاقات متعددة الاطراف، أكد فيها على التزامها بالنظام المتعدد الاطراف. 

كما تحدث عن الاخطار الجسيمة التي تهدد فلسطين، والتي تضرب في قلب ميثاق الامم المتحدة والمتمثلة في الخطوات الأحادية والانتهاكات التي ترتكبها اسرائيل  بالذكر الانتهاكات المستمرة في مدينة القدس علاوة على ذلك سياسات الادارة الامريكية احادية الجانب و الاعتراف بضم اسرائيل للقدس والجولان المحتل، وتشجعيهم للدول الاخرى للقيام بمثل هذه الخطوات، داعياً قادة العالم المجتمعين اليوم بالأمم المتحدة التصدي لمثل هذه الخطوات التي تهدد النظام الدولي. 

كما أشار الى الحصار المالي المفروض على الفلسطينيين، داعيا الدول الاعضاء في الحركة لدعم (أونروا) والعمل على استمراريتها.

و من الجدير ذكره ان كافة دول الاعضاء في حركة عدم الانحياز أكدت على اهمية الحفاظ على الدفاع عن النظام الدولي القائم وعلى القانون ونظام الدول متعددة الاطراف التي تتعرض لهجمة شرسة من قبل دعاة الشعبوية والاحادية. كذلك اكدت على اهمية صون الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وحقه في الاستقلال وتقرير المصير.

ودعت الى اخذ كافة الاجراءات اللازمة للدفاع عن هذه الحقوق وتحقيقها، وادانة كل من يحاول المساس بها بما في ذلك التصدي الى  كافة الاجراءات الاسرائيلية غير المشروعة من الضم والتوسع ومواصلة الاحتلال.

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