أكد ولاءه للرئيس..وزير سابق يوضح حقيقة تصريحات له حول عدة قضايا وطنية

حكومة رامي الحمد الله

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رام الله - دنيا الوطن

أكد وزير العمل السابق، د.مأمون أبو شهلا، اعتزازه بالعمل وزيراً في الحكومة الفلسطينية السابقة والتي عملت دون كلل او ملل في خدمة المواطن وقضاياه المصيرية والحياتية.



كما أكد في بيان له وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، ثقته المطلقة بالقيادة الشرعية للشعب الفلسطيني بقيادة الرئيس محمود عباس وثقته بالحكومة الحالية برئاسة د.محمد اشتيه، نافياً بشكل قاطع ما تناقله احدى المواقع الإخبارية على لسانه حول جملة من القضايا الوطنية، وأكد أنه "محض افتراء وكذب وانه لم يدل بأية تصريحات بهذا الخصوص".



وأكد أن الحكومة الحالية تبذل من اللحظة الأولى لاستلامها جهود جبارة واستثنائية لحل القضايا العالقة لمواطني القطاع وعلى رأسهم الموظفون، وهذا يحسب لها ولرئيسها الدكتور اشتيه.



وقال: إن العمل في الحكومة وتحت قيادة الرئيس عباس هو فخر له ولكل فلسطيني حر، مؤكداً أنه سيظل جندياً خادماً للوطن.



وشدّد على أن الحكومة السابقة عملت كل ما في وسعها وبدعم من الرئيس عباس من أجل التخفيف عن المواطنين في قطاع غزة.