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السعودية تستعد لإصدار تأشيرة سياحية جديدة.. تعرّف على تفاصيلها

السعودية تستعد لإصدار تأشيرة سياحية جديدة.. تعرّف على تفاصيلها
مناطق أثرية في السعودية
رام الله - دنيا الوطن
تستعد السعودية لبدء إصدار تأشيرات سياحية للمرة الأولى في تاريخها، لتفتح بذلك التأشيرة الجديدة لمواطني 49 دولة آفاق استكشاف السعودية.

وتشمل الدول المصرح لمواطنيها بالدخول: 38 دولة من أوروبا، وهي النمسا وبلجيكا وجمهورية التشيك والدنمارك وإستونيا وفنلندا وفرنسا وألمانيا واليونان والمجر وأيسلندا وإيطاليا ولاتفيا وليختنشتاين وليتوانيا ولوكسمبورغ ومالطا وهولندا والنرويج وبولندا والبرتغال وسلوفاكيا وسلوفينيا وإسبانيا والسويد وسويسرا وإيرلندا وموناكو وأندورا وروسيا ومونتيرو وسان مارينو وأوكرانيا وإنجلترا وبلغاريا ورومانيا وكرواتيا وقبرص، و7 دول من آسيا، وهي سلطنة بروناى واليابان وسنغافورة وماليزيا وكوريا الجنوبية وكازاخستان والصين، ومن أميركا الشمالية دولتان، هما الولايات المتحدة وكندا، ومن أستراليا مملكة أستراليا ونيوزلندا.

قيمة الرسوم 
وستكون رسوم التأشيرة 300 ريال، فيما تصل قيمة رسوم التأمين الوطني 140 ريالاً لتصل القيمة الإجمالية 440 ريالاً يدفعها كل سائح، بالإضافة إلى رسوم القيمة المضافة والمعاملة، وستكون مدة صلاحية التأشيرة 360 يوماً من الصدور، وتكون مدة الإقامة في المملكة 90 يوماً لكل زيارة، ولا تزيد على 180 يوماً خلال السنة الواحدة، كما نقل موقع قناة (العربية).

طريقة استخراجها
يمكن للسائح التسجيل عبر المنصة الإلكترونية "أونلاين" أو استخدام ماكينات مجهزة لاستخراج التأشيرة في دقائق. أما الطريقة الأخرى فهي عند الوصول للمنافذ والمطارات (مطار الملك خالد ومطار الملك عبدالعزيز ومطار الملك فهد ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز ومنفذ جسر الملك فهد ومنفذ البطحاء البري) أو الحصول على التأشيرات من ممثلي السفارات والقنصليات السعودية بالخارج للدول المصرح لها.

إلى ذلك، كشف مركز سعودي متخصص عن ارتفاع إجمالي إنفاق السياحة الوافدة إلى السعودية بنسبة 12% إلى 77.3 مليار ريال خلال الثمانية أشهر الأولى من 2019، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

وقال مركز المعلومات والأبحاث السياحية "ماس"، التابع للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، في بيان له اليوم إن "إنفاق السياحة الوافدة خلال أغسطس بلغ 33.7 مليار ريال بزيادة قدرها 23% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، وذلك تزامنا مع موسم الحج لهذا العام الذي صادف أغسطس".

وأضاف المركز في نشرة مؤشرات السفر والسياحة لشهر أغسطس 2019 الصادرة أخيراً، أن إنفاق السياحة المحلية ارتفع منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية أغسطس الماضي إلى 88.3 مليار ريال، مقابل 31.1 مليار ريال في الفترة نفسها من 2018.

وفيما يخص حجم إنفاق السياحة المغادرة من السعودية، أوضح المركز أنه انخفض بنسبة 6% إلى 49.3 مليار ريال خلال الأشهر الثمانية الأولى 2019، مقارنة بالفترة نفسها من العام 2018.

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