شاهد: قوات الاحتلال تعتقل مواطنيْن في رام الله













رام الله - دنيا الوطناعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، مواطنين من مدينة رام الله بعد اقتحام أحيائها.وقالت مصادر محلية: إن قوات الاحتلال اقتحمت حي بطن الهوى وحي المصايف في رام الله، واعتقلت المواطنين عبد الرازق فراج، وحسان اشتية بعد مداهمة منزليهما.كما اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال في حي بطن الهوى، كما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).