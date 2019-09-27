شؤون فلسطينية

شاهد: قوات الاحتلال تعتقل مواطنيْن في رام الله

شاهد: قوات الاحتلال تعتقل مواطنيْن في رام الله
اعتقالات - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، مواطنين من مدينة رام الله بعد اقتحام أحيائها.

وقالت مصادر محلية: إن قوات الاحتلال اقتحمت حي بطن الهوى وحي المصايف في رام الله، واعتقلت المواطنين عبد الرازق فراج، وحسان اشتية بعد مداهمة منزليهما.

كما اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال في حي بطن الهوى، كما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).


 


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