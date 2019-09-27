شؤون فلسطينية

المالكي يوجه دعوة لوزير الخارجية البارغوياني لزيارة رسمية لفلسطين

المالكي يوجه دعوة لوزير الخارجية البارغوياني لزيارة رسمية لفلسطين
رام الله - دنيا الوطن
على هامش اعمال الدورة ٧٤ للجمعية العامة للأمم المتحدة، التقي وزير الخارجية والمغتربين، د.رياض المالكي، اورماس رينسالو وزير خارجية البارغواي.

وناقش الطرفان القضايا ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز وتطوير العلاقات بين البلدين، بما فيها العلاقات الدبلوماسية الثنائية والمتعددة وفي إطار مجموعة (ميركسور).

وشددا على أهمية تفعيل الاتفاقيات الموقعة.

ووجه المالكي دعوة إلى نظيره للقيام بزيارة رسمية لفلسطين في إطار تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين.

وحضر الاجتماع من الجانب الفلسطيني، المالكي ود. عمر عوض الله رئيس إدارة الأمم المتحدة والمنظمات المتخصصة، والمستشار أول ماجد بامية من بعثة فلسطين للأمم المتحدة وسكرتير ثالث لمى صفدي من مكتب الوزير.

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