الهباش يبحث مع نائب وزير الخارجية الروسية آفاق التسوية وعملية السلام





وبحث الهباش معه آخر المستجدات على الساحة الفلسطينية والإقليمية والعلاقات الثنائية بين البلدين وآفاق تعزيز التعاون في كافة المجالات .



وبحث الجانبان خلال اللقاء آفاق التسوية الفلسطينية الإسرائيلية وعملية السلام ومستجدات تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية توحيد الصف الداخلي الفلسطيني، بالإضافة إلى التطرق لمجريات الأوضاع في الشرق الأوسط بشكل عام .



وأكد قاضي القضاة، أن جمهورية روسيا الاتحادية لها دور محوري في القضية الفلسطينية، سواء على صعيد الصراع العري الإسرائيلي أو على صعيد الوضع الداخلي الفلسطيني من خلال تواصلها الدائم مع القيادة الفلسطينية وحثها جميع الأطراف

في الساحة الفلسطينية لتحقيق الوحدة ونبذ الاختلاف .



من جانبه أكد بوغدانوف، على إستمرار روسيا بدعم جهود حل النزاع العربي الإسرائيلي حسب القوانين والقرارات الدولية مؤكدا على ضرورة الإلتزام بالشرعية الدولية وعدم تجاوزها من أي طرف ، ومؤكدا على دعم جهود تحقيق الوحدة الوطنية

الفلسطينية وإنهاء الإنقسام في الساحة الفلسطينية .



رام الله - دنيا الوطنالتقى د.محمود الهباش، قاضي قضاة فلسطين، مبعوث الرئيس الروسي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، نائب ورير الخارجية الروسية ميخائيل بوغدانوف، في مقر مبنى الخارجية الروسية في في العاصمة موسكو.