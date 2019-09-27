شؤون فلسطينية

تصريح صحفي للحية بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الصحفي الفلسطيني

تصريح صحفي للحية بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الصحفي الفلسطيني
رئيس المكتب الإعلامي لحركة حماس خليل الحية
رام الله - دنيا الوطن
أصدر رئيس المكتب الإعلامي لحركة حماس، خليل الحية تصريحاً صحفياً، للإعلاميي والصحفيين الفلسطينيين.

وقال في التصري الذي نقله الموقع الرسمي لـ(حماس): "يسرني ويشرفني أن أبرق بالتحية والتقدير لفرسان الإعلام الفلسطيني في القدس والضفة وغزة والشتات وأراضينا المحتلة عام 1948 بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الصحفي الفلسطيني الذي يوافق 26 من شهر أيلول/ سبتمبر من كل عام.  

وأضاف: "أعبر عن كامل اعتزازي وفخري بالصحفيين والصحفيات الفلسطينيين وما يبذلونه من جهد وعمل إعلامي رائع ونقل للأخبار والحقائق، ودفعوا ثمنه من أرواحهم وحريتهم أمام الاحتلال (الصهيوني) الذي عمد إلى استهدافهم وقتلهم وإصابتهم واعتقالهم وملاحقتهم في محاولة بائسة لمنع نقل حقيقة إجرامه وإرهابه".

وتابع: "لقد ارتكب الاحتلال (الصهيوني)، أسوأ وأخطر الجرائم لإرهاب ومنع الصحفي الفلسطيني من حمل رسالته وقضية شعبه، لكنه لم ينجح أمام إصرار الصحفيين الفلسطينيين على مواصلة عملهم بروح وطنية ومهنية عالية". 

وأكد أن الصحفيين والإعلاميين الوطنيين الأحرار أمناء على الأجيال الفلسطينية والحقوق والثوابت الوطنية مهما ادلهمت الخطوب واختلطت دهاليز السياسة، ولهم دور رئيس في صناعة الرأي العام وتوعيته وتوجيهه نحو البوصلة الثابتة وهي فلسطين.

وشدّد على "أننا نؤيد وندعم دورهم في الرقابة على المؤسسات الفلسطينية ومساءلة المسؤولين وأصحاب القرار، وتعزيز النزاهة والشفافية، وتحقيق مصالح المجتمع الفلسطيني".

وقال رئيس المكتب الإعلامي للحركة: "إننا نعتبر أن الإعلام قوة ينبغي أن تستخدم في ترسيخ حقوقنا الوطنية، والتصدي لآلة الدعاية (الصهيونية) وفضح جرائم وإرهاب الاحتلال".

وأضاف: "إذ نشد على أيدي الصحفيين الفلسطينيين فإننا ندعوهم إلى بذل المزيد من الجهد والتركيز على مظلومية شعبنا ومقاومته المشروعة للاحتلال، وتوثيق جرائم الاحتلال".

ودعا الحية بالرحمة لشهداء الحركة الصحفية الفلسطينية، وندعو الله بالشفاء العاجل للجرحى، والحرية القريبة لأسرى الكلمة الحرة، والنصر لشعبنا المرابط.

أخبار ذات صلة

أسرى فلسطين: ثلاث أسيرات يخضعن للاعتقال الإداري

أسرى فلسطين: ثلاث أسيرات يخضعن للاعتقال الإداري

المالكي يوجه دعوة لوزير الخارجية البارغوياني لزيارة رسمية لفلسطين

المالكي يوجه دعوة لوزير الخارجية البارغوياني لزيارة رسمية لفلسطين

الخضري يحذر من مساعٍ لإلغاء تفويض (أونروا) أو &#34;تفويض منقوص&#34;

الخضري يحذر من مساعٍ لإلغاء تفويض (أونروا) أو "تفويض منقوص"

الهباش يبحث مع نائب وزير الخارجية الروسية آفاق التسوية وعملية السلام

الهباش يبحث مع نائب وزير الخارجية الروسية آفاق التسوية وعملية السلام

الجبهة الشعبية تعلق على إعلان الرئيس عباس بشأن الدعوة لانتخابات عامة

الجبهة الشعبية تعلق على إعلان الرئيس عباس بشأن الدعوة لانتخابات عامة

شاهد: قيادي بالجهاد الإسلامي يوجه رسالة لعمرو أديب والأخير يرد

شاهد: قيادي بالجهاد الإسلامي يوجه رسالة لعمرو أديب والأخير يرد

قوات الاحتلال تستولي على جرار زراعي في منطقة أم القبا بالأغوار

قوات الاحتلال تستولي على جرار زراعي في منطقة أم القبا بالأغوار

اشتية: (أونروا) ذاكرة الشعب الفلسطيني وعلينا الحفاظ عليها حتى عودة اللاجئين

اشتية: (أونروا) ذاكرة الشعب الفلسطيني وعلينا الحفاظ عليها حتى عودة اللاجئين

التعليقات

الدنيا حكايات

لعبة معبر رفح

لعبة معبر رفح

شؤون فلسطينية

أسرى فلسطين: ثلاث أسيرات يخضعن للاعتقال الإداري

أسرى فلسطين: ثلاث أسيرات يخضعن للاعتقال الإداري

المالكي يوجه دعوة لوزير الخارجية البارغوياني لزيارة رسمية لفلسطين

المالكي يوجه دعوة لوزير الخارجية البارغوياني لزيارة رسمية لفلسطين

الخضري يحذر من مساعٍ لإلغاء تفويض (أونروا) أو &#34;تفويض منقوص&#34;

الخضري يحذر من مساعٍ لإلغاء تفويض (أونروا) أو "تفويض منقوص"

الهباش يبحث مع نائب وزير الخارجية الروسية آفاق التسوية وعملية السلام

الهباش يبحث مع نائب وزير الخارجية الروسية آفاق التسوية وعملية السلام

تصريح صحفي للحية بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الصحفي الفلسطيني

تصريح صحفي للحية بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الصحفي الفلسطيني

قوات الاحتلال تستولي على جرار زراعي في منطقة أم القبا بالأغوار

قوات الاحتلال تستولي على جرار زراعي في منطقة أم القبا بالأغوار

اشتية: (أونروا) ذاكرة الشعب الفلسطيني وعلينا الحفاظ عليها حتى عودة اللاجئين

اشتية: (أونروا) ذاكرة الشعب الفلسطيني وعلينا الحفاظ عليها حتى عودة اللاجئين

الطقس: أجواء حارة نسبياً وارتفاع طفيف يطرأ على درجات الحرارة

الطقس: أجواء حارة نسبياً وارتفاع طفيف يطرأ على درجات الحرارة

منوعات

هنا الزاهد تعود للقاهرة لإجراء عملية جراحية بعد الكشف عن مرضها

هنا الزاهد تعود للقاهرة لإجراء عملية جراحية بعد الكشف عن مرضها

مرة أخرى.. مشهد في مسلسل &#34;جمان&#34; يُثير ردود فعل واسعة

مرة أخرى.. مشهد في مسلسل "جمان" يُثير ردود فعل واسعة

ماذا لو ارتدت النجمات &#34;بلايز كارينا&#34; تحت الفساتين؟ شاهد النتيجة

ماذا لو ارتدت النجمات "بلايز كارينا" تحت الفساتين؟ شاهد النتيجة

ممثلة تركية تعترف بمواعدتها رجل متزوج: لست مُحرجة

ممثلة تركية تعترف بمواعدتها رجل متزوج: لست مُحرجة

حسن يوسف يتعرض للإساءة من مهرجان الجونة.. ونجله يرد :&#34;حاجة تحزن&#34;

حسن يوسف يتعرض للإساءة من مهرجان الجونة.. ونجله يرد :"حاجة تحزن"

هنا شيحة تكشف السبب الحقيقي لطلاقها من أحمد فلوكس

هنا شيحة تكشف السبب الحقيقي لطلاقها من أحمد فلوكس

نانسي عجرم تسخر من قصر قامتها بمساعدة زوجها وحسن الشافعي يتدخل

نانسي عجرم تسخر من قصر قامتها بمساعدة زوجها وحسن الشافعي يتدخل

هيفاء وهبي تحيي حفل تتويج ملك جمال لبنان لعام 2019 بإطلالة رقيقة

هيفاء وهبي تحيي حفل تتويج ملك جمال لبنان لعام 2019 بإطلالة رقيقة

شاهد: ابن الأمير هاري يظهر في أفريقيا واضح الملامح لأول مرة

شاهد: ابن الأمير هاري يظهر في أفريقيا واضح الملامح لأول مرة

شاهد: بنات شيحة يشعلن الجونة برقصهن

شاهد: بنات شيحة يشعلن الجونة برقصهن

عربي

النائب العام المصري يأمر بالتحقيق بوقائع التحريض على التظاهر بعدة محافظات

النائب العام المصري يأمر بالتحقيق بوقائع التحريض على التظاهر بعدة محافظات

وزير الخارجية المغربي: أمن السعودية من أمننا

وزير الخارجية المغربي: أمن السعودية من أمننا

الأجهزة الأمنية المصرية تضبط أسلحة وذخائر مضادة للطائرات بالصعيد

الأجهزة الأمنية المصرية تضبط أسلحة وذخائر مضادة للطائرات بالصعيد

قايد صالح: الجيش الجزائري متمسك بالمسار الدستوري

قايد صالح: الجيش الجزائري متمسك بالمسار الدستوري