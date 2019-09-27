السيسي: لا داعي للقلق من دعوات التظاهر ولا يمكن خداع المصريين
رام الله - دنيا الوطن
قال الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي: إن هناك من يحاولون إفشال مصر "ولن ينجحوا بفضل وعي الشعب".
وأكد في تصريحات نقلتها قناة (العربية) اليوم الجمعة: أنه "لا داعي للقلق من دعوات التظاهر وأنه لا يمكن خداع المصريين"، لافتاً إلى أنه إذا طلب تفويضا من الشعب فسيستجيب الملايين بالنزول للشوارع.
يتبع..
قال الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي: إن هناك من يحاولون إفشال مصر "ولن ينجحوا بفضل وعي الشعب".
وأكد في تصريحات نقلتها قناة (العربية) اليوم الجمعة: أنه "لا داعي للقلق من دعوات التظاهر وأنه لا يمكن خداع المصريين"، لافتاً إلى أنه إذا طلب تفويضا من الشعب فسيستجيب الملايين بالنزول للشوارع.
يتبع..
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