السيسي: لا داعي للقلق من دعوات التظاهر ولا يمكن خداع المصريين

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي

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رام الله - دنيا الوطن

قال الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي: إن هناك من يحاولون إفشال مصر "ولن ينجحوا بفضل وعي الشعب".



وأكد في تصريحات نقلتها قناة (العربية) اليوم الجمعة: أنه "لا داعي للقلق من دعوات التظاهر وأنه لا يمكن خداع المصريين"، لافتاً إلى أنه إذا طلب تفويضا من الشعب فسيستجيب الملايين بالنزول للشوارع.



يتبع..