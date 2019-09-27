عربي

السيسي: لا داعي للقلق من دعوات التظاهر ولا يمكن خداع المصريين

السيسي: لا داعي للقلق من دعوات التظاهر ولا يمكن خداع المصريين
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
رام الله - دنيا الوطن
قال الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي: إن هناك من يحاولون إفشال مصر "ولن ينجحوا بفضل وعي الشعب".

وأكد في تصريحات نقلتها قناة (العربية) اليوم الجمعة: أنه "لا داعي للقلق من دعوات التظاهر وأنه لا يمكن خداع المصريين"، لافتاً إلى أنه إذا طلب تفويضا من الشعب فسيستجيب الملايين بالنزول للشوارع.

يتبع..

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