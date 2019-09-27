قوات الاحتلال تستولي على جرار زراعي في منطقة أم القبا بالأغوار











رام الله - دنيا الوطناستولت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، على جرار زراعي في منطقة أم القبا، بالأغوار الشمالية.وأفاد مسؤول ملف الأغوار في محافظة طوباس، معتز بشارات، بأن الاحتلال داهم المنطقة واستولى على جرار زراعي للمواطن مفضي لافي صوافطة، واقتاده إلى معسكر "سمرة"، كما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).