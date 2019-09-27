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السفير الإيراني ببغداد: سنستهدف القوات الأمريكية بالعراق حال تعرضنا لأي اعتداء

السفير الإيراني ببغداد: سنستهدف القوات الأمريكية بالعراق حال تعرضنا لأي اعتداء
رام الله - دنيا الوطن
قال السفير الإيراني لدى بغداد، اليوم الجمعة، إن إيران ستستهدف القوات الأمريكية في العراق، في حال تعرضنها لأي اعتداء، وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم).

وكشف مصدر سياسي عراقي، أمس الخميس، عن تحركات أجراها الرئيس العراقي برهم صالح على هامش اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة في نيويورك لخفض التوتر بين الولايات المتحدة وإيران.

ونقل موقع (روسيا اليوم) عن مصدر سياسي:  إن "صالح طرح فكرة المؤتمر على رؤساء دول عربية وأوروبية وعلى الولايات المتحدة أيضا، بالإضافة إلى السعودية"، مبينا أن "المقترح ينص على عقد مؤتمر في بغداد لخفض التوتر في المنطقة".

وأضاف أن "الرئيس العراقي ينتظر الردود من الدول المعنية حول المقترح، علما أن دولا في الاتحاد الأوربي وافقت على ذلك".

وكان صالح قد أعرب في كلمة له أمام الحمعية العامة للأمم المتحدة، عن قلق بلاده من التطورات والتصعيد في منطقة الخليج، عقب استهداف منشآت "أرامكو"، مؤكدا أن العراق لن يكون جزءاً من محور ضد آخر.

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