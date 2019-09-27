ضمن مسيرات العودة.. المواطنون بالقطاع يستعدون للمشاركة في جمعة "انتفاضة الأقصى والأسرى"

وأعلنت الهيئة عن ترحيبها بالمبادرة الوطنية لإنهاء الانقسام وإنجاز المصالحة التي أعلنتها عدد من القوى الفلسطينية، مشددة على ضرورة توفير الحاضنة الشعبية لمبادرة القوى.





ودعت الأشقاء في مصر وجامعة الدول العربية إلى المتابعة المستمرة؛ من أجل طي صفحة الانقسام إلى الأبد.



رام الله - دنيا الوطنيستعد المواطنون في قطاع غزة اليوم، للمشاركة في فعاليات "الجمعة 76" من مسيرات العودة الكبرى وكسر الحصار.ودعت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار في بيان صحفي، جماهير شعبنا للمشاركة في هذه الجمعة التي تحمل شعار "جمعة انتفاضة الأقصى والأسرى".وأكدت الهيئة الوطنية استمرار مسيرات العودة بطابعها الشعبي والسلمي حتى تحقق أهدافها ومواصلة الجهود من أجل نقلها إلى جميع ساحات المواجهة في الوطن المحتل.كما أعربت عن دعمها للأسرى في سجون الاحتلال خاصة المضربين عن الطعام، داعية الأشقاء في مصر إلى التدخل العاجل لإلزام الاحتلال على تنفيذ المتعلق بمطالبهم خاصة إزالة أجهزة التشويش.