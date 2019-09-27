وزير إسرائيلي يدعو الأمم المتحدة إلى عدم تقديم المساعدة لقطاع غزة



وفي كلمة ألقاها الليلة الماضية خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة، ناشد السلطة الفلسطينية وقف التحريض وتمويل الإرهاب وتشجيعه، على زعمه، وداعياً الأمم المتحدة الى عدم تقديم المساعدة للقطاع حتى تقوم حماس بإطلاق سراح الإسرائيليين ابيرا منغيستو وهشام السيد، بالإضافة الى إعادة رفاتي الجنديين هدار غولدين واورون شاؤول.



كما حذر مما وصفه "التهديد الإيراني"، مشيراً الى أنه معضلة كبرى تهدد الاستقرار والأمن في منطقة الشرق الأوسط، كما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).





وطالب كاتس المجتمع الدولي بالاتحاد لوقفها ووضع حد لها، والإعلان عن الحرس الثوري والمنظمات الدائرة في فلكها في المنطقة منظمات إرهابية.





وقال: "يجب على الجميع وقف ايران الآن لمنع نشوب حرب غداً"، وفق تعبيرع.

رام الله - دنيا الوطندعا وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس دول العالم إلى حذو حذو الولايات المتحدة والاعتراف بالقدس، عاصمة لدولة إسرائيل.