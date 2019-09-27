شؤون فلسطينية

حادث سير وشجار يوديان بحياة فتى وشاب في الخليل

حادث سير وشجار يوديان بحياة فتى وشاب في الخليل
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
شهدت مدينة الخليل أمس الخميس، مصرع فتى ومقتل شاب، في حادث سير، وشجار، وفق ما أفادت الشرطة الفلسطينية.

وقال المتحدث باسمها، لؤي ارزيقات: إن فتى (16 عاماً) لقي مصرعه) وأصيب أربعة آخرون بحادث سير وقع بمنطقة الفحص بالخليل.

وأضاف: كما قتل شاب (22 عاماً) طعناً بشجار في المدينة، مؤكداً أن الشرطة والنيابة باشرتا التحقيق في الحادثين.

وتوفي ظهر أمس الخميس، الشاب (م. س)، متأثراً بجراح أصيب بها، جراء إطلاق نار خلال شجار عائلي وقع جنوب قطاع غزة.

وقالت الشرطة في بيان مقتضب: إن المواطن (م. س- 20 عامًا) توفي جراء إطلاق نار في شجار عائلي، في مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة، فيما فتحت الشرطة تحقيقاً في الحادث.

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