بدء التفاوض بين الليكود وأزرق أبيض لتشكيل حكومة وحدة وطنية في إسرائيل



وقال عضو طاقم التفاوض الليكودي زئيف الكين: "إن انتخابات ثالثة هي بمثابة مأساة، ولكننا بحاجة إلى شريك يشاطرنا هذا الرأي"، كما نقل هيئة البث الإسرائيلية (مكان).



ومن جهته أوضح النائب عن (أزرق أبيض)، حيلي تروبير: "إنه لا يوجد أي جدوى في التفاوض مع نتنياهو الذي يريد أن يكون أول رئيس الوزراء في التناوب بين الحزبين".





وأشار إلى أن (أزرق أبيض)، ينتظر إلى أن يفشل (الليكود) في مهمة تشكيل الحكومة على أن يحال التفويض إلى غانتس.





ورأى أنه عندئذ سيؤدي الوضع الجديد إلى تطور ديناميكية مختلفة، تحتم (الليكود) على تغيير مواقفه.

وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو الليلة الماضية، انه لن يفك شراكته مع باقي أحزاب معسكر (اليمين)، في حين اشترط رئيس (أزرق أبيض)، بيني غانتس، إقامة حكومة الوحدة الوطنية بحل تحالف أحزاب اليمين.