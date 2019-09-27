شؤون فلسطينية

الشيخ: أقصر الطرق لإنهاء الانقسام تنفيذ اتفاق 2017 ودون ذلك مضيعة للوقت

الشيخ: أقصر الطرق لإنهاء الانقسام تنفيذ اتفاق 2017 ودون ذلك مضيعة للوقت
عضو اللجنة المركزية لحركة فتح حسين الشيخ
رام الله - دنيا الوطن
أكد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية، حسين الشيخ، أن أقصر الطرق لإنهاء الانقسام تنفيذ اتفاق 2017، "الذي وضع آليات إنهاء الانقسام".

وقال في صفحته عبر موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك): "لإنهاء الانقسام المطلوب تنفيذ ما تم الاتفاق عليه لأننا أُشبعنا هذا الملف مبادرات واتفاقيات، وأقصر الطرق نحو ذلك هو تنفيذ اتفاق 2017".

وأضاف: اتفاق 2017 وضع آليات إنهاء الانقسام ومن ثم إجراء الانتخابات في القدس والضفه وقطاع غزة، وبعد ذلك تشكيل حكومة وحدة وطنيه أو أي صيغة أخرى تمكن الحكومة الشرعية من بسط سيطرتها الكاملة على الضفة وقطاع غزة. 

وتابع الشيخ: "إذا تعذر ذلك فإن إجراء الانتخابات والعودة إلى قرار واختيار الشعب الفلسطيني عبر صناديق الاقتراع والانتخاب الحر والمباشر، هو الخيار الذي لا بديل عنه".

وشدّد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية، على أنه "دون ذلك هو مضيعة للوقت ومناورات وتكتيكات مكشوفة لا تفضي إلى حلول جذرية بل العكس هي محاولات لتكريس الانقسام وتعميقه".

وكانت حركة حماس أعلنت أمس الخميس، موافقتها على مبادرة تقدمت بها ثمانية فصائل فلسطينية، لإنهاء الانقسام.

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