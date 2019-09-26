المالكي يشارك بمؤتمر الأمم المتحدة المعني بالتعاون بين بلدان الجنوب بنيويورك





قدم الوزير المالكي كلمة بصفته رئيساً لمجموعة ال٧٧ والصين والذي أكد فيها على ترحيب المجموعة بنتائج المؤتمر والاستعداد للعمل لتطبيق ما جاء فيها. كما تعتبر المجموعة هذه فرصة للتأكيد على التزامها التام بمهمة اللجنة رفيعة المستوى لتعاون جنوب-جنوب والتأكيد على دعمها لمكتب الأمم المتحدة لتعاون جنوب-جنوب مشددين على أهمية ما يقدمه المكتب لمنظومة الأمم المتحدة.





كما شدد أن تعاون الجنوب-جنوب هو مكمل لتعاون شمال-جنوب وليس بديلا عنه.



ودعا خلال مداخلته استمرار الأمم المتحدة دعمها لتعاون جنوب-جنوب و التعاون الثلاثي، وواجبات المجتمع الدولي في رعاية وتعزيز المبادرات والالتزام بنتائج خطة عمل بوينس آيريس فيما يضمن للدول النامية تحقيق التنمية المستدامة.



وشارك بالاجتماع، السفير عمار حجازي، مساعد وزير الخارجية والمغتربين لشؤون العلاقات متعددة الاطراف ود. عمر عوض الله رئيس ادار الأمم المتحدة والمنظمات المتخصصة وسكرتير ثالث لمى الصفدي من مكتب الوزير.



رام الله - دنيا الوطنعلى هامش أعمال الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، شارك وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي في مؤتمر المتابعة لنتائج مؤتمر الأمم المتحدة الرفيع المستوى الثاني المعني بالتعاون فيما بين بلدان الجنوب الذي انعقد في العاصمة الارجنتينية، بوينس آيريس في شهر آذار الماضي.