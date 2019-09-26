مجدلاني: على الامم المتحدة أن تأخذ قرارا بتوفير حماية دولية للشعب الفلسطيني









رام الله - دنيا الوطناستقبل عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الامين العام لجبهة النضال الشعبي أحمد مجدلاني، بمكتبه في مدينة رام لله اليوم الخميس، سفير جمهورية الصين الشعبية لدى دولة فلسطين قواة واي حيث أطلعه على آخر المستجدات السياسية.وأكدّ مجدلاني خلال اللقاء الذي حضره بشار العزة عضو لجنة العلاقات الدولية وتغريد كشك عضو اللجنة المركزية للجبهة؛ على الدور الهام الذي تلعبه جمهورية الصين في المنطقة، وخصوصا في دعم القضية الفلسطينية في ظل التحديات التي تواجهها وإجراءات الاحتلال المدعومة بشكل مباشر من إدارة ترامب.وتابع مجدلاني أن عملية السلام ليست على اجندة أي حكومة اسرائيلية قادمة ، وأن ما يشجعها على ذلك ادارة ترامب ، وسفيرها في دولة الاحتلال ، تحديدا فيما يتعلق بعمليات الضم التي تحدث عنها نتنياهو لغور الاردن والمناطق الفلسطينية الحيوية .وأشار مجدلاني لضرورة تحرك الدول الفاعلة على الساحة الدولية من اجل العمل على انعقاد مؤتمر دولي للسلام لحل القضية الفلسطينية برعاية دولية وليس تحت رعاية أميركية، وأن تاخذ الامم المتحدة قرارا بتوفير حماية دولية للشعب الفلسطيني لحمايته من جرائم الاحتلال والاستيطان.ومن جانبه اكد السفير الصيني على مواصلة بلاده دعمها للقضية والشعب الفلسطيني وتمسكها بقرارات الشرعية الدولية ،قائلا أن جمهورية الصين الشعبية قامت بتعين مبعوث جديد لها لعملية السلام، حيث سيزور المنطقة في الفترة القادمة.