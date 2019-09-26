أبوعيطة يكشف تعهدات اشتية لثوري فتح بشأن رواتب موظفي غزة وتفريغات 2005

رام الله - دنيا الوطن

نشر نائب أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح، فايز أبو عيطة، تفاصيل لقاء ثوري فتح برئيس الوزراء محمد اشتية بشأن رواتب الموظفين في قطاع غزة.





وقال أبو عيطة، عبر (فيسبوك): "آثرت عدم الحديث عن فحوى اجتماع المجلس الثوري مع رئيس الوزراء محمد اشتية فيما يتعلق برواتب الموظفين وتفريغات 2005".



وأضاف أبو عيطة: "لكن استجابة لرغبة ومناشدات بعض الاخوة فإنني أوجز لكم ما دار في هذه الجلسة بشأن قضية الموظفين، فقد تحدث السيد رئيس الوزراء بمسؤولية عالية وأكد أن الموظفين في قطاع غزة يتعرضوا لظلم كبير و شدد على قضية التقاعد المالي وتفريغات 2005".وتابع: "تعهد اشتية بحل أزمة الموظفين من أبناء غزة وإيجاد الحل المناسب لقضية تفريغات 2005، وقال أتعهد بإنهاء معاناة موظفي قطاع غزة وشدد على أنه لا يعرف التمييز ولا الجغرافيا".وأكمل أبو عيطة: "رغم كل ما استمعت له من حديث طيب من قبل رئيس الوزراء اختصر علينا الوقت والقول، إلا أنني قدمت مداخلة مطولة شرحت فيها مشكلة الموظفين وتفريغات 2005 من ألفها إلى يائها، وحاولت أن أكون لسان حال لكل إخواني الموظفين معبراً عما يجول في خواطرهم تطرقت خلالها لموضوع العلاوات والخصومات ولجان تحديث البيانات ونقلت لرئيس الوزراء وأعضاء المجلس الثوري صورة واضحة عن معاناة الموظفين وما وصلت له أوضاعهم المعيشية".واستطرد: "أنهيت حديثي بالمطالبة بتحديد سقف زمني لانتهاء عمل لجنة تحديث البيانات، حتى تنتهي معاناة آلاف الموظفين بأسرع وقت ممكن، قد أكد إخوانكم أعضاء المجلس الثوري دعمهم الكامل للأخ ابو ابراهيم في توجهاته ومساعيه لانصاف كافة الموظفين".