العوض يُعلق على خطاب الرئيس عباس بالأمم المتحدة

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رام الله - دنيا الوطن

وصف وليد العوض عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني، خطاب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أمام الجمعة العامة للأمم المتحدة مساء اليوم الخميس، بالواضح والصريح.



وأشار العوض في تصريح صحفي، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، إلى أن الرئيس أعاد التأكيد على استمرار بالحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، وحق عودة اللاجئين.



وأوضح العوض، أن الرئيس عباس أكد على حق الشعب الفلسطيني في استمرار النضال لتحقيق أهدافه، كما وجدد رفض صفقة القرن، ورفض الدور الامريكي المنحاز للاحتلال الاسرائيلي.



وبين عضو المكتب السياسي لحزب الشعب، أن الرئيس دعا للتجديد لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين (أونروا) بموجب القرار 302، كما أكد رفض الخضوع للابتزاز الإسرائيلي فيما يتعلق برواتب الشهداء والأسرى.



وقال العوض: "ذهب الرئيس لبيت القصيد في معالجة الأزمة الداخلية، وإنهاء الانقسام، حيث أن العودة للشعب الفلسطيني مصدر كل السلطات عبر الذهاب الى الانتخابات الشاملة والعامة، فالمطلوب جهد الجميع لاتمام ذلك فورا دون تردد".