شؤون فلسطينية

مجدلاني: ملتزمون بالمسؤولية الاجتماع تجاه غزة رغم مضايقات وتهديدات حماس

مجدلاني: ملتزمون بالمسؤولية الاجتماع تجاه غزة رغم مضايقات وتهديدات حماس
أحمد مجدلاني
رام الله - دنيا الوطن
قال وزير التنمية الاجتماعية، أحمد مجدلاني: إنه "على الرغم مما تمارسه حركة حماس في قطاع غزة ضد الموظفين الشرعيين وعمليات التهديد بالاعتقال والمضايقات على عمل اللجنة، إلا أن الوزارة ملتزمة بالمسؤولية الاجتماعية تجاه القطاع.

وأوضح مجدلاني، خلال لقائه اليوم الخميس، مع رئيس الهيئة المستقلة لحقوق الانسان عمار الدويك ووفد من الهيئة، وبحضور وكيل الوزارة داوود الديك، أن ذلك سواء من خلال برنامج المساعدات النقدية، وبرنامج الغذاء العالمي، وبرامج التمكين الاقتصادي.

وجدد مجدلاني، التأكيد على رؤية الوزارة الهادفة للانتقال من حالة الاحتياج إلى الانتاج وأن كافة برامجها وخدماتها لخدمة المواطن الفلسطيني بعيدا عن الانتماء السياسي، ولا فرق بين الضفة وغزة، وأن الوزارة تولي أهمية خاصة لأهلنا في قطاع غزة، خصوصاً في ظل الظروف الاقتصادية التي يمر بها القطاع.

وتابع: "الوزارة رسالتها واضحة تجاه احترام وخدمة الفئات المستفيدة سواء فيما يتعلق بالمرأة والطفل وكذلك كبار السن، والمعاقين، وكافة الفئات الاجتماعية التي تستفيد من خدماتها في الضفة وقطاع غزة باعتبارهما جزء لا يتجزأ من الوطن".

وأشار مجدلاني، إلى رؤية الوزارة نحو تعديل المنظومة القانونية وإعادة النظر فيما يتعلق باقرار قاتون المعاقين، وكبار السن، وكذلك تشكيل المجلس الاعلى للطفل، والعمل على منظومة الحماية الاجتماعية التي بدأنا النقاش بها بالتعاون مع منظمة العمل الدولية ،وبقية الشركاء الدوليين.

ومن جانبه أكد الدويك على دور الوزارة واهمية الفئات التي تقدم لها الخدمات، مشيراً إلى حرص الهيئة على التعامل مع وزارة التنمية والعمل معاً على حل أية اشكاليات بما يخدم الفئات المستهدفة.

أخبار ذات صلة

المالكي يشارك بمؤتمر الأمم المتحدة المعني بالتعاون بين بلدان الجنوب بنيويورك

المالكي يشارك بمؤتمر الأمم المتحدة المعني بالتعاون بين بلدان الجنوب بنيويورك

مجدلاني: على الامم المتحدة أن تأخذ قرارا بتوفير حماية دولية للشعب الفلسطيني

مجدلاني: على الامم المتحدة أن تأخذ قرارا بتوفير حماية دولية للشعب الفلسطيني

ابوهولي يدعو المجتمع الدولي لالتقاط رسائل الرئيس عباس بخطابه أمام الأمم المتحدة

ابوهولي يدعو المجتمع الدولي لالتقاط رسائل الرئيس عباس بخطابه أمام الأمم المتحدة

أبوعيطة يكشف تعهدات اشتية لثوري فتح بشأن رواتب موظفي غزة وتفريغات 2005

أبوعيطة يكشف تعهدات اشتية لثوري فتح بشأن رواتب موظفي غزة وتفريغات 2005

العوض يُعلق على خطاب الرئيس عباس بالأمم المتحدة

العوض يُعلق على خطاب الرئيس عباس بالأمم المتحدة

اشتية: التنمية بحاجة لتعبئة الإمكانيات لمكافحة الفقر والبطالة

اشتية: التنمية بحاجة لتعبئة الإمكانيات لمكافحة الفقر والبطالة

الديمقراطية تُهاجم خاطب الرئيس عباس بالأمم المتحدة

الديمقراطية تُهاجم خاطب الرئيس عباس بالأمم المتحدة

أول تعقيب من حماس على خطاب الرئيس عباس بالأمم المتحدة

أول تعقيب من حماس على خطاب الرئيس عباس بالأمم المتحدة

التعليقات

الدنيا حكايات

لعبة معبر رفح

لعبة معبر رفح

شؤون فلسطينية

المالكي يشارك بمؤتمر الأمم المتحدة المعني بالتعاون بين بلدان الجنوب بنيويورك

المالكي يشارك بمؤتمر الأمم المتحدة المعني بالتعاون بين بلدان الجنوب بنيويورك

مجدلاني: على الامم المتحدة أن تأخذ قرارا بتوفير حماية دولية للشعب الفلسطيني

مجدلاني: على الامم المتحدة أن تأخذ قرارا بتوفير حماية دولية للشعب الفلسطيني

ابوهولي يدعو المجتمع الدولي لالتقاط رسائل الرئيس عباس بخطابه أمام الأمم المتحدة

ابوهولي يدعو المجتمع الدولي لالتقاط رسائل الرئيس عباس بخطابه أمام الأمم المتحدة

اشتية: التنمية بحاجة لتعبئة الإمكانيات لمكافحة الفقر والبطالة

اشتية: التنمية بحاجة لتعبئة الإمكانيات لمكافحة الفقر والبطالة

الوزير أبوسيف: كلمة الرئيس بالأمم المتحدة تحمل رسائل داخلية وخارجية

الوزير أبوسيف: كلمة الرئيس بالأمم المتحدة تحمل رسائل داخلية وخارجية

مصرع عامل إثر سقوط رافعة عليه أثناء عمله بسلفيت

مصرع عامل إثر سقوط رافعة عليه أثناء عمله بسلفيت

شاهد: جامعة فلسطين تختتم فعاليات مؤتمرها العلمي الدولي الأول

شاهد: جامعة فلسطين تختتم فعاليات مؤتمرها العلمي الدولي الأول

صور: المكتب الحركي بإقليم شرق غزة يُكرّم ثلة من صحفيي الإقليم

صور: المكتب الحركي بإقليم شرق غزة يُكرّم ثلة من صحفيي الإقليم

منوعات

الشرطة الألمانية تمنع النجار والبوريني من إحياء حفلة ببرلين بحجة &#34;تمجيد العنف&#34;

الشرطة الألمانية تمنع النجار والبوريني من إحياء حفلة ببرلين بحجة "تمجيد العنف"

&#34;الطفلة الفلسطينية المُعنفة&#34; تضع راغب علامة في موقف مُحرج

"الطفلة الفلسطينية المُعنفة" تضع راغب علامة في موقف مُحرج

شاهد الصورة التي تسببت بمشاكل كبيرة لـ &#34;كيفانش تاتليتوغ&#34;

شاهد الصورة التي تسببت بمشاكل كبيرة لـ "كيفانش تاتليتوغ"

كاردي بي تكشف حادثة أليمة: تعرضت للتحرش خلال جلسة تصوير

كاردي بي تكشف حادثة أليمة: تعرضت للتحرش خلال جلسة تصوير

ريهام سعيد للفنانة درة: حرام عليكي عقدتيني

ريهام سعيد للفنانة درة: حرام عليكي عقدتيني

شاهد.. صافيناز من داخل عيادة التجميل: اعتزلت الرقص

شاهد.. صافيناز من داخل عيادة التجميل: اعتزلت الرقص

تطورات الحالة الصحية لهنا الزاهد

تطورات الحالة الصحية لهنا الزاهد

لأول مرة.. روان بن حسين بطلة كليب غنائي

لأول مرة.. روان بن حسين بطلة كليب غنائي

&#34;حرب التصريحات&#34; والردود القاسية تشتعل بين تركي آل الشيخ وإليسا ‎

"حرب التصريحات" والردود القاسية تشتعل بين تركي آل الشيخ وإليسا ‎

محمد رمضان يُهاجم محمد علي بـ&#34;عايزينها فوضى&#34;

محمد رمضان يُهاجم محمد علي بـ"عايزينها فوضى"

عربي

النائب العام المصري يأمر بالتحقيق بوقائع التحريض على التظاهر بعدة محافظات

النائب العام المصري يأمر بالتحقيق بوقائع التحريض على التظاهر بعدة محافظات

وزير الخارجية المغربي: أمن السعودية من أمننا

وزير الخارجية المغربي: أمن السعودية من أمننا

الأجهزة الأمنية المصرية تضبط أسلحة وذخائر مضادة للطائرات بالصعيد

الأجهزة الأمنية المصرية تضبط أسلحة وذخائر مضادة للطائرات بالصعيد

قايد صالح: الجيش الجزائري متمسك بالمسار الدستوري

قايد صالح: الجيش الجزائري متمسك بالمسار الدستوري