مجدلاني: ملتزمون بالمسؤولية الاجتماع تجاه غزة رغم مضايقات وتهديدات حماس

رام الله - دنيا الوطن

قال وزير التنمية الاجتماعية، أحمد مجدلاني: إنه "على الرغم مما تمارسه حركة حماس في قطاع غزة ضد الموظفين الشرعيين وعمليات التهديد بالاعتقال والمضايقات على عمل اللجنة، إلا أن الوزارة ملتزمة بالمسؤولية الاجتماعية تجاه القطاع.





وأوضح مجدلاني، خلال لقائه اليوم الخميس، مع رئيس الهيئة المستقلة لحقوق الانسان عمار الدويك ووفد من الهيئة، وبحضور وكيل الوزارة داوود الديك، أن ذلك سواء من خلال برنامج المساعدات النقدية، وبرنامج الغذاء العالمي، وبرامج التمكين الاقتصادي.





وجدد مجدلاني، التأكيد على رؤية الوزارة الهادفة للانتقال من حالة الاحتياج إلى الانتاج وأن كافة برامجها وخدماتها لخدمة المواطن الفلسطيني بعيدا عن الانتماء السياسي، ولا فرق بين الضفة وغزة، وأن الوزارة تولي أهمية خاصة لأهلنا في قطاع غزة، خصوصاً في ظل الظروف الاقتصادية التي يمر بها القطاع.

وتابع: "الوزارة رسالتها واضحة تجاه احترام وخدمة الفئات المستفيدة سواء فيما يتعلق بالمرأة والطفل وكذلك كبار السن، والمعاقين، وكافة الفئات الاجتماعية التي تستفيد من خدماتها في الضفة وقطاع غزة باعتبارهما جزء لا يتجزأ من الوطن".وأشار مجدلاني، إلى رؤية الوزارة نحو تعديل المنظومة القانونية وإعادة النظر فيما يتعلق باقرار قاتون المعاقين، وكبار السن، وكذلك تشكيل المجلس الاعلى للطفل، والعمل على منظومة الحماية الاجتماعية التي بدأنا النقاش بها بالتعاون مع منظمة العمل الدولية ،وبقية الشركاء الدوليين.ومن جانبه أكد الدويك على دور الوزارة واهمية الفئات التي تقدم لها الخدمات، مشيراً إلى حرص الهيئة على التعامل مع وزارة التنمية والعمل معاً على حل أية اشكاليات بما يخدم الفئات المستهدفة.