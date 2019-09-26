شؤون فلسطينية

شاهد: ملتقى "صيادلة الوطن" ينظم حفل بمناسبة "يوم الصيدلي العالمي"

شاهد: ملتقى "صيادلة الوطن" ينظم حفل بمناسبة "يوم الصيدلي العالمي"
خاص دنيا الوطن-آن العقاد
نظم ملتقى "صيادلة الوطن" في قطاع غزة احتفالاً بمناسبة يوم الصيدلي الفلسطيني، تضمن عدداً من الأنشطة والفعاليات.

جاء ذلك، بحضور عدد من الصيادلة والشخصيات الاعتبارية، وذلك في مدينة غزة، بالتزامن مع اليوم العالمي للصيدلي.

قال مازن صافي، المتحدث باسم الصيادلة: إن اليوم العالمي للصيادلة يُذكر العالم بأهمية مهنة الصيدلة.

وأضاف صافي، لـ "دنيا الوطن"، أن مهنة الصيدلة مهنة خدماتية وإنسانية بيد أنها تعاني من بطالة كبيرة ومن تدني الرواتب.

 


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