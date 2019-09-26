الدفاع الروسية تكشف عدد مقاتلاتها المرابطة في "حميميم"





وتوجد حالياً في القاعدة قرابة 30 طائرة، بينها مقاتلات من طراز (سو 35 إس) و(سو 34) و(سو 24)، ومروحيات عسكرية من نوع (مي 35) و(مي 8 أ إم تي إش).



وأضاف دولغوف: "إن حميميم تخضع أيضاً لأعمال تجديد المدرج الثاني للإقلاع والهبوط، من شأنها تعزيز قدرته على اسقبال الطائرات".



وأكد أنه تم إنشاء حظائر تحمي الطائرات من هجمات محتملة بالدرونات ورصدها بواسطة الأقمار الصناعية، والمطر وأشعة الشمس المباشرة.



وأشار دولغوف إلى أن (حميميم) قاعدة جوية حديثة من الدرجة الأولى قادرة على استقبال جميع أنواع الطائرات، بدءاً من المروحيات ووصولاً إلى طائرات النقل العسكرية والطائرات الحاملة للصواريخ، مضيفاً: أن الطيارين في القاعدة ينفذون الآن على الأغلب طلعات تدريبية- قتالية.



يذكر، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أعلن في كانون الأول/ديسمبر 2017 عن البدء في سحب القسم الأكبر من القوات الروسية التي شاركت في عملية عسكرية لمحاربة الإرهاب بسوريا منذ 30 أيلول/ سبتمبر 2015، استناداً إلى طلب من الحكومة السورية، وخفضت روسيا حينذاك عدد قواتها الجوية المتمركزة في "حميميم" بمقدار الثلثين.

رام الله - دنيا الوطنكشفت وزارة الدفاع الروسية، عدد وتكوين طائراتها الموجودة في قاعدة (حميميم) الجوية بريف اللاذقية السورية، والتي تخضع الآن لتحسين بنيتها التحتية وتوسيعها.جاء هذا التصريح على لسان قسطنطين دولغوف، نائب قائد الفوج المختلط للطائرات الحربية التابع للقوات الجوية الفضائية الروسية والمنتشر في (حميميم)، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).وقال دولغوف للصحفيين اليوم الخميس في سياق حديثه عن أعمال توسيع وتجديد تشهدها القاعدة حالياً: "لقد تم، في كانون الأول/ديسمبر 2017، إعادة معظم الأفراد والمعدات إلى نقاط مرابطتها الدائمة.