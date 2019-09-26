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السودان يُغلق حدوده مع ليبيا وأفريقيا الوسطى

السودان يُغلق حدوده مع ليبيا وأفريقيا الوسطى
رام الله - دنيا الوطن
قرر السودان، الخميس، إغلاق حدوده مع ليبيا وجمهورية أفريقيا الوسطى، بسبب مخاوف أمنية، بحسب ما أعلن المجلس السيادي للبلاد.

واتخذ المجلس السيادي هذا القرار في اجتماع في مدينة نيالا عاصمة جنوب دارفور مع حكومة الولاية.

وجاء في البيان، أن المجلس السيادي، وفي اجتماع مع حكومة جنوب دارفور، أمر بإغلاق الحدود مع ليبيا، وجمهورية إفريقيا الوسطى، لتهديدها أمن واقتصاد البلاد، وفق (فرانس برس).

وشهدت منطقة دارفور في غرب السودان، سنوات من النزاعات التي اندلعت عام 2003، وقتل عشرات الآلاف خلال النزاع في الإقليم، كما تشرد أكثر من مليوني شخص، بحسب الأمم المتحدة.

وخفت حدة العنف في السنوات الأخيرة، إلا أن تقارير تشير إلى أن مهاجرين أفارقة، يدخلون بشكل منتظم إلى ليبيا عبر هذه المنطقة الشاسعة والجافة.

ويقع السودان على طرق الهجرة التي تربط شرق وغرب أفريقيا بالمتوسط وأوروبا، ويحاول آلاف المواطنين الأفارقة الوصول إلى المتوسط عبر السودان كل عام بنية الوصول إلى الشواطئ الأوروبية.

وذكرت قوات الدعم السريع السودانية، أنها ألقت الأسبوع الماضي القبض على 138 أفريقياً من بينهم عشرات السودانيين، أثناء محاولتهم دخول ليبيا بشكل غير قانوني.

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