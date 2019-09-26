اختفاء مستوطن إسرائيلي في سيناء

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رام الله - دنيا الوطن

ذكرت صحيفة (معاريف) الإسرائيلية، مساء اليوم الخميس، أن مستوطناً انقطع الاتصال به بعد مغادرته البلاد متوجهاً إلى مصر.



ووفقاً للصحيفة، فمنذ 22 من الشهر الجاري، فقدت آثار المستوطن "أفيف سلوبودكين" (26 عاماً÷، الذي غادر إلى سيناء، فيما طالبت الشرطة الإسرائيلية من الجمهور المساعدة في البحث عنه.



وأشارت الصحيفة إلى أن وزارة الخارجية الإسرائيلية، تجري اتصالات مع القنصل الإسرائيلي في القاهرة لمتابعة الأمر، والوقوف على حيثيات الحادثة.