شؤون فلسطينية

الوزير أبوسيف: كلمة الرئيس بالأمم المتحدة تحمل رسائل داخلية وخارجية

الوزير أبوسيف: كلمة الرئيس بالأمم المتحدة تحمل رسائل داخلية وخارجية
عاطف أبو سيف
رام الله - دنيا الوطن
أكد وزير الثقافة الفلسطيني، الدكتور عاطف أبو سيف، أن كلمة الرئيس محمود عباس أمام الجمعية العامة، حملت العديد من الرسائل الداخلية والخارجية.

وأضاف أبو سيف، في تصريح صحفي، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أنه من جهة على المجتمع الدولي، أن يقوم بمسؤولياته إزاء تركه لنتنياهو، يقضي على آخر فرص السلام، الذي اغتاله بدم بارد، دون أي موقف من المجتمع الدولي.

وتابع: "ومن جهة ثانية، فإن تأكيد الرئيس عباس على الخيار الديمقراطي للخروج من نفق الانقسام، يشكل فرصة يجب التقاطها من أجل الذهاب لانتخابات، يعاد فيه الأمر لصاحب الرأي المواطنين.

وأكمل: "إن الوجع الفلسطيني لم يعد يحتمل، وإن تشجيع العالم لنتنياهو للاستمرار في خططه لتدمير أي أفق لحل الدولتين يجب أن يتوقف، ويجب معاقبة دولة الاحتلال".

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