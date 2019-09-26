مصرع عامل إثر سقوط رافعة عليه أثناء عمله بسلفيت

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رام الله - دنيا الوطن

لقي مواطن يبلغ من العمر (57 عاماً)، مصرعه إثر سقوط رافعة عليه أثناء عمله في مصنع للمفروشات ببلدة مسحة شمال غرب سلفيت.



وذكر المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، أنه وبعد ورود بلاغ من الجمعية العلمية في بلدة بديا عن وصول مصاب بحالة حرجة، بسبب وقوع رافعة عليه داخل مصنع للمفروشات في المنطقة الصناعية ببلدة مسحة، تحركت قوة من مركز شرطة بديا والمباحث العامة وقسم التحقيق للمكان.



وأضاف أن الشرطة والنيابة العامة، فتحتا تحقيقاً بالحادث للوقوف على ملابساته، فيما قررت النيابة التحفظ على الحثمان، وإحالته للطب العدلي للتشريح؛ للوقوف على سبب الوفاة.