شؤون فلسطينية

مصرع مهندس جراء صعقة كهربائية بمدينة الخليل والشرطة تُحقق

مصرع مهندس جراء صعقة كهربائية بمدينة الخليل والشرطة تُحقق
رام الله - دنيا الوطن
أعلن العقد لؤي ارزيقات، الناطق باسم الشرطة الفلسطينية، عن مصرع مهندس (28 عاماً) اليوم الخميس، بعد تعرضه لصعقة كهربائية بمدينة الخليل.

وأفاد ارزيقات، في تصريح صحفي له، أن الشرطة والنيابة العامة باشرتا بإجراءات التحقيق؛ للوقوف على خلفيات الحادث.

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