فتح تحذر من التعاطي مع الأخبار والبيانات المزورة والمدسوسة

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رام الله - دنيا الوطن

حذرت حركة فتح من التعاطي مع الأخبار المزورة والكاذبة والفبركات الملفقة التي تنشر على المواقع الالكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي دون ضوابط وتفتقر لأدنى مصداقية وتنتهك الاخلاق الصحفية ، بل وتدخل في اطار الجرائم الالكترونية التي يعاقب عليها القانون .



وقال جمال عبيد عضو الهيئة القيادية العليا لحركة فتح في المحافظات الجنوبية في تصريح صحفي له اليوم الخميس: "كثرت فى الآونة الأخيرة على مواقع الانترنت و شبكات التواصل الإجتماعي العديد من الأخبار والبيانات المزورة والمدسوسة والمواقع ومجموعات التى تنتحل اسم حركة فتح في أطر خطة ممنهجة أعدت من قبل جهات معادية مكشوفة ومفضوحة بهدف خلط الأوراق على الساحة الفلسطينية".



وأضاف: "لذا نهيب بجماهير شعبنا العظيم الحيطة والحذر من مغبة الوقوع فى هذه الشراك والأنزلاق فى مستنقع الفتنة والعار".



ودعا عبيد إلى توخي الدقة فى نقل أو التعاطي مع الأخبار المتعلقة بالحركة وضرورة الرجوع للمصادر والمواقع والأطر الشرعية الرسمية المعروفة.



جاءت تصريحات عبيد هذه بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الصحفي الفلسطيني الذي يوافق السادس والعشرين من أيلول لكل عام ،



وكان الاتحاد الدولي للصحفيين، أعلن عن هذا اليوم على إثر أحداث انتفاضة النفق في العام 1996، التي أصيب خلالها عشرات الصحفيين الفلسطينيين، خلال نقلهم صور الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان، وقواعد القانون الدولي الإنساني في تعاملها مع المواطنين في الأراضي الفلسطينية المحتلة.