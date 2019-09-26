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الأجهزة الأمنية المصرية تضبط أسلحة وذخائر مضادة للطائرات بالصعيد

الأجهزة الأمنية المصرية تضبط أسلحة وذخائر مضادة للطائرات بالصعيد
رام الله - دنيا الوطن
تمكنت الأجهزة الأمنية في مصر بمديرية أمن قنا من ضبط منزل مهجور يعود لأحد المزارعين ويتم استخدامه كمخزن للأسلحة والذخائر.

وعثرت أجهزة الأمن حسب جريدة (الدستور) على المخزن وبداخله بنادق آلية وخرطوش وطلقات مضادة للطائرات، وذلك في مركز دشنا شمالي محافظة قنا.

وقال مصدر أمني بمديرية أمن قنا: "إن حملة أمنية مكونة من ضباط البحث الجنائي ومباحث قسم شرطة دشنا، تمكنت من ضبط المنزل وبداخله أسلحة مضادة للطائرات".

وأضاف: "إن تلك الأسلحة كان يتم المتاجرة بها لروادها وأطراف الخصومات الثأرية بمراكز المحافظة".

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال مالك المنزل وباشرت النيابة العامة التحقيق، وبدأ ضباط البحث الجنائي بمديرية الأمن في حصر الأسلحة.

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