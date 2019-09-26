نتنياهو يطالب بأن تكون الجلسة التمهيدية لمحاكمته على الهواء مباشرة

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رام الله - دنيا الوطن

دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلى بث جلسة تمهيدية لمحاكمته بتهم فساد على الهواء مباشرة؛ لضمان شفافية القضية.



ووجه نتنياهو هذه الدعوة في تصريح مسجل نشره مكتبه اليوم الخميس، إلى النائب العام الإسرائيلي أفيخاي ماندلبليت، قائلا: "إن الشفافية تضمن الحقيقة"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).



وأكد نتنياهو، أنه لا يسعى إلى إخفاء أي شيء، قائلا: "إنه بعد ثلاث سنوات من التسريبات الإعلامية المتقاطعة، الوقت حان ليسمع الناس كل شيء، بما في ذلك جانبي من الرواية".



وستعقد الجلسة المقبلة في الثاني والثالث من تشرين الأول/أكتوبر، لدراسة إمكانية توجيه اتهامات بالفساد وخيانة الأمانة إلى نتنياهو الذي يخوض حاليا صراعا صعبا بغية البقاء في منصب رئيس الوزراء لولاية خامسة.



وتتعلق تلك الاتهامات المحتملة بثلاث قضايا فساد، وينفي نتنياهو ارتكابه أي مخالفات، مصرا على أن التهم مسيسة.