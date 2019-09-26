شؤون فلسطينية

الاحتلال يستدعي ثلاثة من حراس المسجد الأقصى للتحقيق

الاحتلال يستدعي ثلاثة من حراس المسجد الأقصى للتحقيق
رام الله - دنيا الوطن
استدعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، ثلاثة من حراس المسجد الاقصى المبارك للتحقيق.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال استدعت كل من: زهير دميري، وزين الماجد، وحمزة خلف للتحقيق معهم، وذلك عقب اعتقال فتى بعد إطلاق النار عليه قرب باب السلسلة أحد أبواب المسجد الأقصى المبارك، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).

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