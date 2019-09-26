مركزية فتح: شعبنا موحدٌ بكافة فئاته خلف الرئيس في حراكه السياسي المتواصل

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رام الله - دنيا الوطن

أكدت اللجنة المركزية لحركة "فتح" خلال اجتماعها، اليوم الخميس، وقوفها المطلق خلف الرئيس محمود عباس، في خطابه الذي سيلقيه اليوم أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الرابعة والسبعين في نيويورك.



وثمنت المركزية في بيان صحفي، الجهود التي يقوم بها الرئيس للتصدي لصفقة القرن المشؤومة وصموده على الثوابت، وإفشال كافة المشاريع المشبوهة التي تهدف للنيل من حقوق شعبنا الثابتة وتكريس الاحتلال، مؤكدةً أن شعبنا موحدٌ بكافة فئاته خلف الرئيس في حراكه السياسي المتواصل، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).



كما ثمنت المركزية مواقف الزعماء وقادة الدول كافة، الذين أكدوا في خطاباتهم خلال اجتماعات الجمعية العامة على ضرورة تحقيق حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية وفق قرارات الشرعية الدولية، والعمل الفوري على إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.