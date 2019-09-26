عودة يكشف ماذا طلب منه تحالف (أزرق أبيض)

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

كشف رئيس القائمة العربية المشتركة، أيمن عودة، أن تحالف (أزرق أبيض) بزعامة بيني غانتس، هو الذي طلب من "المشتركة" سحب توصيات بعضا من أعضائها للرئيس الإسرائيلي، بتكليف رئيس (أزرق أبيض)، بتشكيل الحكومة الإسرائيلية المقبلة، ما أدى إلى تكليف رئيس حزب (الليكود) بنيامين نتنياهو بهذه المهمة، على الرغم من أن حظوظ نجاحه تبدو ضئيلة جدًا.



وقال عودة، في شريط فيديو نشره على صفحته في (فيسبوك): "أزرق أبيض أراد أن توكل مهمة تشكيل الحكومة أولا إلى نتنياهو"، بحسب ما جاء على موقع (عكا).



وأضاف مخاطبًا متابعيه: "هنا أكشف لكم أمر كان سرا قبل 4 أيام، ، "عوفر شيلاح (القيادي في أزرق أبيض) توجه الي وقال لي، أنا أطلب يكفي 10 توصيات علينا لدى رئيس الدولة من جانبكم، وليس 13 توصية، لماذا؟ لكي يكون 54 توصية علينا، ويكون لنتنياهو 55 توصية، من أجل أن توكل مهمة تشكيل الحكومة أولا لنتنياهو".



وفي اليوم الذي تلا توصية المشتركة على غانتس، توجهت المشتركة إلى الرئيس الإسرائيلي بطلب، لسحب ثلاث توصيات على غانتس، هي من أعضاء حزب التجمع الوطني، أحد مُركبات "المشتركة".



وتابع عودة: "إن أزرق أبيض" عللوا رغبتهم بتكليف نتنياهو أولا بتشكيل الحكومة، "لأنهم يعتقدون بأن نتنياهو لن ينجح بتشكيلها، وعندها سيُعيد نتنياهو التكليف إلى الرئيس الإسرائيلي، الذي سيمنحه بدوره لغانتس، بصفته الحائز على ثاني أكبر عدد من التوصيات لتشكيل الحكومة، حينها تكون الأحزاب والجمهور والمؤسسات الإسرائيلية، قد أصرت على عدم الذهاب إلى انتخابات مبكرة ثالثة، والجميع سيضغط بهذا الاتجاه، وعندها، سيستطيع غانتس تشكيل الحكومة".



وجاء تكليف الرئيس الإسرائيلي الأربعاء، بتكلف نتنياهو بتشكيل الحكومة، بعد فشل مساعيه بفرض حكومة وحدة وطنية، بين نتنياهو وغانتس.