شؤون فلسطينية

عودة يكشف ماذا طلب منه تحالف (أزرق أبيض)

عودة يكشف ماذا طلب منه تحالف (أزرق أبيض)
رام الله - دنيا الوطن
كشف رئيس القائمة العربية المشتركة، أيمن عودة، أن تحالف (أزرق أبيض) بزعامة بيني غانتس، هو الذي طلب من "المشتركة" سحب توصيات بعضا من أعضائها للرئيس الإسرائيلي، بتكليف رئيس (أزرق أبيض)، بتشكيل الحكومة الإسرائيلية المقبلة، ما أدى إلى تكليف رئيس حزب (الليكود) بنيامين نتنياهو بهذه المهمة، على الرغم من أن حظوظ نجاحه تبدو ضئيلة جدًا.

وقال عودة، في شريط فيديو نشره على صفحته في (فيسبوك): "أزرق أبيض أراد أن توكل مهمة تشكيل الحكومة أولا إلى نتنياهو"، بحسب ما جاء على موقع (عكا).

وأضاف مخاطبًا متابعيه: "هنا أكشف لكم أمر كان سرا قبل 4 أيام، ، "عوفر شيلاح (القيادي في أزرق أبيض) توجه الي وقال لي، أنا أطلب يكفي 10 توصيات علينا لدى رئيس الدولة من جانبكم، وليس 13 توصية، لماذا؟ لكي يكون 54 توصية علينا، ويكون لنتنياهو 55 توصية، من أجل أن توكل مهمة تشكيل الحكومة أولا لنتنياهو".

وفي اليوم الذي تلا توصية المشتركة على غانتس، توجهت المشتركة إلى الرئيس الإسرائيلي بطلب، لسحب ثلاث توصيات على غانتس، هي من أعضاء حزب التجمع الوطني، أحد مُركبات "المشتركة".

وتابع عودة: "إن أزرق أبيض" عللوا رغبتهم بتكليف نتنياهو أولا بتشكيل الحكومة، "لأنهم يعتقدون بأن نتنياهو لن ينجح بتشكيلها، وعندها سيُعيد نتنياهو التكليف إلى الرئيس الإسرائيلي، الذي سيمنحه بدوره لغانتس، بصفته الحائز على ثاني أكبر عدد من التوصيات لتشكيل الحكومة، حينها تكون الأحزاب والجمهور والمؤسسات الإسرائيلية، قد أصرت على عدم الذهاب إلى انتخابات مبكرة ثالثة، والجميع سيضغط بهذا الاتجاه، وعندها، سيستطيع غانتس تشكيل الحكومة".

وجاء تكليف الرئيس الإسرائيلي الأربعاء، بتكلف نتنياهو بتشكيل الحكومة، بعد فشل مساعيه بفرض حكومة وحدة وطنية، بين نتنياهو وغانتس.

أخبار ذات صلة

الاحتلال يستدعي ثلاثة من حراس المسجد الأقصى للتحقيق

الاحتلال يستدعي ثلاثة من حراس المسجد الأقصى للتحقيق

مركزية فتح: شعبنا موحدٌ بكافة فئاته خلف الرئيس في حراكه السياسي المتواصل

مركزية فتح: شعبنا موحدٌ بكافة فئاته خلف الرئيس في حراكه السياسي المتواصل

وزارة الصحة تحذر: مشروع المستشفى الأمريكي بغزة ليس بريئاً وأهدفه خطيرة

وزارة الصحة تحذر: مشروع المستشفى الأمريكي بغزة ليس بريئاً وأهدفه خطيرة

&#34;التربية&#34; تحدّد موعد الدورة الثالثة من امتحان الثانوية العامة

"التربية" تحدّد موعد الدورة الثالثة من امتحان الثانوية العامة

أبو النجا: قطار المصالحة توقف وعلى مصر أخذ دورها بالملف

أبو النجا: قطار المصالحة توقف وعلى مصر أخذ دورها بالملف

إصابة مجندة إسرائيلية بعملية طعن في القدس

إصابة مجندة إسرائيلية بعملية طعن في القدس

كهرباء القدس: مسؤولون كبار لا يدفعون ثمن الكهرباء والقضاء لا يُحاكمهم

كهرباء القدس: مسؤولون كبار لا يدفعون ثمن الكهرباء والقضاء لا يُحاكمهم

أربعة أسرى يواصلون إضرابهم عن الطعام في سجون الاحتلال

أربعة أسرى يواصلون إضرابهم عن الطعام في سجون الاحتلال

التعليقات

الدنيا حكايات

لعبة معبر رفح

لعبة معبر رفح

شؤون فلسطينية

الاحتلال يستدعي ثلاثة من حراس المسجد الأقصى للتحقيق

الاحتلال يستدعي ثلاثة من حراس المسجد الأقصى للتحقيق

&#34;التربية&#34; تحدّد موعد الدورة الثالثة من امتحان الثانوية العامة

"التربية" تحدّد موعد الدورة الثالثة من امتحان الثانوية العامة

أربعة أسرى يواصلون إضرابهم عن الطعام في سجون الاحتلال

أربعة أسرى يواصلون إضرابهم عن الطعام في سجون الاحتلال

القرعاوي: ندعو السلطة لوقف الاعتقال السياسي بالضفة الغربية

القرعاوي: ندعو السلطة لوقف الاعتقال السياسي بالضفة الغربية

الجيش الإسرائيلي يُجري مناورة عسكرية لمحاكاة احتلال بلدة لبنانية

الجيش الإسرائيلي يُجري مناورة عسكرية لمحاكاة احتلال بلدة لبنانية

رام الله: حكم بالأشغال الشاقة 15 عامًا على مواطن بتهمة الشروع بالقتل

رام الله: حكم بالأشغال الشاقة 15 عامًا على مواطن بتهمة الشروع بالقتل

الاحتلال يُقرر تسليم جثمان الشهيد محمود عدوي

الاحتلال يُقرر تسليم جثمان الشهيد محمود عدوي

عريقات: الرئيس استطاع حشد أكبر دعم دولي لتجديد تفويض (أونروا)

عريقات: الرئيس استطاع حشد أكبر دعم دولي لتجديد تفويض (أونروا)

منوعات

الشرطة الألمانية تمنع النجار والبوريني من إحياء حفلة ببرلين بحجة &#34;تمجيد العنف&#34;

الشرطة الألمانية تمنع النجار والبوريني من إحياء حفلة ببرلين بحجة "تمجيد العنف"

&#34;الطفلة الفلسطينية المُعنفة&#34; تضع راغب علامة في موقف مُحرج

"الطفلة الفلسطينية المُعنفة" تضع راغب علامة في موقف مُحرج

شاهد الصورة التي تسببت بمشاكل كبيرة لـ &#34;كيفانش تاتليتوغ&#34;

شاهد الصورة التي تسببت بمشاكل كبيرة لـ "كيفانش تاتليتوغ"

كاردي بي تكشف حادثة أليمة: تعرضت للتحرش خلال جلسة تصوير

كاردي بي تكشف حادثة أليمة: تعرضت للتحرش خلال جلسة تصوير

ريهام سعيد للفنانة درة: حرام عليكي عقدتيني

ريهام سعيد للفنانة درة: حرام عليكي عقدتيني

شاهد.. صافيناز من داخل عيادة التجميل: اعتزلت الرقص

شاهد.. صافيناز من داخل عيادة التجميل: اعتزلت الرقص

تطورات الحالة الصحية لهنا الزاهد

تطورات الحالة الصحية لهنا الزاهد

لأول مرة.. روان بن حسين بطلة كليب غنائي

لأول مرة.. روان بن حسين بطلة كليب غنائي

&#34;حرب التصريحات&#34; والردود القاسية تشتعل بين تركي آل الشيخ وإليسا ‎

"حرب التصريحات" والردود القاسية تشتعل بين تركي آل الشيخ وإليسا ‎

محمد رمضان يُهاجم محمد علي بـ&#34;عايزينها فوضى&#34;

محمد رمضان يُهاجم محمد علي بـ"عايزينها فوضى"

عربي

الأجهزة الأمنية المصرية تضبط أسلحة وذخائر مضادة للطائرات بالصعيد

الأجهزة الأمنية المصرية تضبط أسلحة وذخائر مضادة للطائرات بالصعيد

قايد صالح: الجيش الجزائري متمسك بالمسار الدستوري

قايد صالح: الجيش الجزائري متمسك بالمسار الدستوري

الأردن تَنفي طلبها تدخل إسرائيلي بأحداث (أيلول الأسود)

الأردن تَنفي طلبها تدخل إسرائيلي بأحداث (أيلول الأسود)

بن سلمان عن قضية خاشقجي: أتحمل المسؤولية كلها

بن سلمان عن قضية خاشقجي: أتحمل المسؤولية كلها