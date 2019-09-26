ريفلين يطرح خطة لحل أزمة تشكيل الحكومة الإسرائيلية.. هذه تفاصيلها

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رام الله - دنيا الوطن

أبدى حزب (الليكود) الإسرائيلي موافقته على استئناف مفاوضات تشكيل حكومة وحدة مع حزب (أزرق أبيض)، استناداً إلى خطة طرحها الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين.



وبحسب إذاعة (كان) الإسرائيلية، تقتضي خطة ريفلين، بأن يتولى رئيس حزب (الليكود) بنيامين نتنياهو رئاسة الحكومة المقبلة، ولكن في حال تعذر عليه القيام بمهامه بسبب تقديم لائحة اتهام ضده، سيتنحى ويتولى رئاسة الحكومة رئيس حزب (أزرق أبيض) بيني غانتس.



يُشار إلى أن الرئيس الإسرائيلي، كلف نتنياهو أمس بتشكيل الحكومة، بعدما وصلت المفاوضات بين (الليكود) و(أزرق أبيض) إلى طريق مسدود.



من جهته، قال رئيس طاقم المفاوضات لكتلة أحزاب اليمين والحريديم، الوزير ياريف ليفين، لإذاعة (كان)، صباح اليوم: "نعتقد أن الاتجاه الذي اقترحه ريفلين صحيح، وينبغي مناقشة التفاصيل".



وأضاف: "بصورة واضحة، نحن مستعدون وراغبون في إجراء مفاوضات على أساس الخطة التي اقترحها رئيس الدولة".



وتابع ليفين بالقول: "إننا ندرك أنه إذا ذهبنا باتجاه حكومة وحدة مع أزرق أبيض، فإن نتنياهو لن يكون رئيس الحكومة طوال ولايتها. وحان الوقت كي يدركوا في كاحول لافان أنه لا يمكن تشكيل حكومة أخرى ولا بديل آخر. وهذا ليس ما تمنيناه، لكن حكومة كهذه أفضل من انتخابات ثالثة، التي ينبغي عمل كل شيء من أجل منعها".