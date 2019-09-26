"التربية" تحدّد موعد الدورة الثالثة من امتحان الثانوية العامة

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رام الله - دنيا الوطن

حدّدت لجنة الامتحانات العامة في وزارة التربية والتعليم، خلال جلستها التي عُقدت اليوم، برئاسة الوزير أ.د. مروان عورتاني؛ السبت 7/12/2019 موعداً للدورة الثالثة (الاستكمالية) من امتحان الثانوية العامة، إذ سيعقد الامتحان الساعة التاسعة صباحاً.



وأفادت اللجنة أنه ووفقاً لتعليمات نظام الثانوية العامة؛ سيتمكن الطلبة غير المستكملين في مبحثين على الأكثر من التقدم لهذه الدورة، متمنيةً التوفيق لكافة الطلبة.