أبو النجا: قطار المصالحة توقف وعلى مصر أخذ دورها بالملف

خاص دنيا الوطن - آن العقاد



أكد القيادي في حركة فتح، محافظ غزة، إبرهيم أبو النجا، أن قطار المصالحة الفلسطينية توقف، مشدداً على ضرورة انطلاق قطار المصالحة من النقطة التي توقف عندها.





وأوضح أبو النجا، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، أنه يتوجب على مصر أن تأخذ دورها بملف المصالحة لأن الحوارات انطلقت من أرض مصر، متابعاً: "لم يبقى شيء لم ننهيه".





وأضاف أبو النجا: "فتح مع ورقة المصالحة التي طرحتها الفصائل الفلسطينية ونحن معها، ونثمن دور قادة العمل الوطني والإسلامي ونتطلع لمزيد من الضغط والالتفاف حول هذه القضايا".





وتابع: "ليس لنا شروط بملف المصالحة ولم نقف بطريقها ونحن مع أي خطوة من أجل إنهاء الانقسام، وهل نضع شروط على أنفسنا؟".





وتوقف المصالحة الفلسطينية بين فتح وحماس منذ محاولة اغتيال رئيس الوزراء السابق رامي الحمد الله بقطاع غزة.





وقدمت الفصائل الفلسطينية قبل عدة أيام مبادرة لإنهاء الانقسام، أعلنت حركة حماس اليوم الخميس قبولها، فيما تنتظر حركة فتح عودة الرئيس محمود عباس لرام الله للرد على المبادرة.





وتطالب حركة فتح بتطبيق اتفاق القاهرة 2017 كمدخل لإنهاء الانقسام، في حين تؤكد حركة حماس على ضرورة تطبيق اتفاق 2011 باعتباره الاتفاق الشامل للمصالحة.





