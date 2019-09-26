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إصابة مجندة إسرائيلية بعملية طعن في القدس

إصابة مجندة إسرائيلية بعملية طعن في القدس
رام الله - دنيا الوطن
أصيبت عصر اليوم الخميس، مجندة إسرائيلية، في عملية طعن، وقعت قرب باب السلسلة في القدس.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية: إنه تم الإبلاغ عن حدث أمني وسماع إطلاق نار في البلدة القديمة بالقدس وتم استدعاء القوات إلى هناك، ليتم الإعلان بعد ذلك إصابة مجندة، جراء عملية طعن.

واعتقلت قوات الاحتلال الفتى الذي نفذ العملية، حيث يبلغ من العمر (14 عامًا).

وأوضح طاقم نجمة داوود الحمراء أنه يُجري الإسعافات الأولية للمجندة الإسرائيلية.

وفي أعقاب ذلك، أغلقت الشرطة الإسرائيلية جميع أبواب المسجد ومنعت الدخول إليه، وأجرت طوقًا في المكان.

وكانت مجندة إسرائيلية أصيبت مساء أمس الأربعاء جراء عملية طعن نفذها فتى فلسطيني، غرب مدينة رام الله.



 

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