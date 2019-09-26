أربعة أسرى يواصلون إضرابهم عن الطعام في سجون الاحتلال

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رام الله - دنيا الوطن

يواصل أربعة أسرى فلسطينيين في السجون الإسرائيلية، إضرابهم المفتوح عن الطعام منذ أكثر من شهرين رفضاً لاعتقالهم الإداري.



ويعتبر أقدم الأسرى المضربين هو أحمد غنام إذ دخل يومه الـ75 على التوالي.



ويواصل ثلاثة أسرى آخرون إضرابهم وهم: إسماعيل علي خلف 65 يوماً، وطارق قعدان 58 يوماً، إضافة للأسير منير باسل صوافطة من سكان طوباس، المضرب لليوم السادس على التوالي.



ويواجه الأسرى المضربون ظروفاً خطيرة، وسط حالة من عدم الاكتراث الممنهجة التي تنفذها إسرائيل تجاه مطالبهم بإنهاء الاعتقال الإداري.



ويحاول بأجهزته المختلفة كسر مواجهة الأسرى لسياسة الاعتقال الإداري، كما حُرم الأسرى المضربون منذ بدايتهم للإضراب من زيارة عائلاتهم، إضافة إلى عرقلة زيارات المحامين لهم، وعزلهم في ظروف صعبة وقاسية.