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القرعاوي: ندعو السلطة لوقف الاعتقال السياسي بالضفة الغربية

القرعاوي: ندعو السلطة لوقف الاعتقال السياسي بالضفة الغربية
رام الله - دنيا الوطن
طالب القيادي في حركة حماس، فتحي القرعاوي، السلطة الفلسطينية بوقف الاعتقالات السياسية والإفراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين، وخاصة الطلبة منهم في ظل مبادرة وطنية تتطلع لمصالحة فلسطينية، يأمل كافة الأحرار بإنجازها وتحقيقها.

وأوضح القرعاوي أن ما يزيد الفلسطينيين ألما هو توازي الاعتقالات السياسية بالتوازي مع استمرار الاعتقالات والانتهاكات الاسرائيلية بحقهم.

ولفت القرعاوي أن أغلب المعتقلين السياسيين التي تستهدفهم السلطة من نشطاء العمل النقابي وطلاب في جامعات فلسطينية يتم اعتقالهم في أوج الدراسة الجامعية أو في فترة الامتحانات مما يعطل دراساتهم الاكاديمية.

وأضاف أن الملاحقات الأمنية للطلاب من قبل السلطة تؤدي إلى إعاقة أعوامهم الدراسية وتوتير الأجواء الداخلية لهذه الأسر، مستنكرا منع أهالي المعتقلين السياسيين من زيارتهم والمحاميين من الدفاع عنهم. 

وبيّن القرعاوي أن الشعب الفلسطيني يملك مقومات الصمود وهو قادر على مواجهة الاحتلال إلا أن السلطة وأفعالها هي التي تقهر الشعب الفلسطيني وتزيد من وجعه.

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