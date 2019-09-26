الجيش الإسرائيلي يُجري مناورة عسكرية لمحاكاة احتلال بلدة لبنانية

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رام الله - دنيا الوطن

أجرى الجيش الإسرائيلي، مناورة عسكرية لقواته البرية تحاكي احتلال قرية لبنانية.



وجرى أمس الأربعاء، في قاعدة (شيزافون) العسكرية للمدرعات مناورة تُحاكي احتلال قرية لبنانية وذلك في استعراض عسكري أمام ضباط الكلية الحربية والذي يعتبر ذروة سلسلة القتال المتكامل التي تجريها القوات البرية، بحضور نائب رئيس الأركان الجنرال إيال زامير وكبار قادة القوات البرية.



ووفق المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، فقد حاكت المناورة قتال في مناطق مأهولة داخل قرية لبنانية مؤيدة لحزب الله اللبناني، حيث أن سلسلة القتال المتكامل تستغرق 3 أسابيع وتلخص كل المهارات التي اكتسبها ضباط الكلية الحربية والتي تدمج قدرات من أسلحة قتالية مختلقة تحت قيادة واحدة.