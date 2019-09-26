رام الله: حكم بالأشغال الشاقة 15 عامًا على مواطن بتهمة الشروع بالقتل

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رام الله - دنيا الوطن

دانت محكمة بداية رام الله برئاسة القاضي ايمن عليوي وعضوية القاضي قاسم ذياب والقاضي سلطان عيسى، واستنادا إلى البينات والمرافعات التي قدمتها نيابة رام الله بحق المتهم (ش.أ) بتهمة القتل القصد خلافا للمادة 326 من قانون العقوبات رقم 60 وحكمت عليه بالأشغال الشاقة لمدة 15 سنة.



وجاء الحكم في القضية بناء على المرافعات التي قدمتها نيابة رام الله أمام المحكمة ممثلة بوكيل النيابة العامة وضحة عواد.