نقابة الصحفيين تُحيي صحفييها في يوم الصحفي الفلسطيني



وجددت النقابة في هذه المناسبة العهد بأن تبقى نقابة الصحفيين قلعة لكل أبنائها والحارس الأمين على حريات العمل الصحفي والمدافعة عن الحقوق المهنية، مطالبة الجميع بتوحيد كل الجهود المخلصة لاستنهاض الأداء الصحفي المهني، وتحمل مسؤولياتهم في الدفاع عن حقوق شعبنا وقضاياه العادلة بعيداً عن الحزبية والفئوية، مؤكدة على السير على خطى الشهداء الأبرار فرسان الكلمة والصورة والقلم، الذين رسموا أعظم لوحة مقدسة في تاريخنا المجيد بتضحياتهم العظيمة.



وشددت النقابة على أهمية تعظيم التضامن العربي والدولي مع حقوق الصحفيين الفلسطينيين وإسنادهم بمختلف الطرق، لتعزيز قدراتهم لمواصلة عملهم وأداء واجبهم المهني، وضمان حصول الصحفيين وعائلاتهم على التعويض الكامل عما لحق بهم من أذى وخطر حقيقي، وعلى رفضها للمحاولات الإسرائيلية لتبرير جرائمها ومسها بحقوق الصحفيين الفلسطينيين، مؤكدة أن طبيعة أفعال وجرائم قوات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني تمثل أكبر مصدر للتحريض، وليس كما تحاول أجهزة دولة الاحتلال إلصاق مثل هذه التهمة بإعلامنا المحلي والصحفيين الفلسطينيين.



كما طالبت نقابة الصحايين الفلسطينيين المجتمع الدولي والاتحادات الدولية والعربية للصحفيين الضغط على الاحتلال الإسرائيلي، بوقف ممارساته القمعية ضد الصحفيين الفلسطينيين وإدانة هذه الانتهاكات الإجرامية المتواصلة بحق صحفيينا.



وختاماً خاطبت النقابة قائلة: "الزملاء والزميلات أبناء مهنة المتاعب يا من تكتبون بالدم لفلسطين هنيئاً لكم في ذكرى انتصاركم المتجدد على الذات في كل معتد متجبر، هنيئاً لكم محبة الناس لرسالتكم السامية، هنئيا لكم وأنتم تنقلون بالصورة معاناة شعبنا وجبروات حتلاله، هنيئا لكم وأنتم ترسمون البسمة والآمل على شفاه ووجوه عائلات الثكالى والجرحى، هنيئا لكم ولنا ولشعبنا بهذه الكوكبة المميزة من صحفيينا الأشاوس، هنيئا لكم في تكريس المعاني الديمقراطية والالتزام الوطني أثناء تأديتكم لواجباتكم المهنية.

رام الله - دنيا الوطنهنأت نقابة الصحفيين الفلسطينيين، كافة صحفيي فلسطين في كافة أماكن تواجدهم في هذا اليوم من السادس والعشرين من أيلول/ سبتمبر، والذي يصادف يوم الصحفي الفلسطيني، وترحمت على شهداء الحركة الصحفية، وتمنت السلامة والشفاء للجرحى الصحفيين، كما وجددت العهد والوعد أن تبقى على الدرب، تحمي الحريات وتحفظ القسم الأمين لسمو صاحبة الجلالة.