الاحتلال يُقرر تسليم جثمان الشهيد محمود عدوي

أبلغت سلطات الاحتلال الإسرائيلي محامي مركز القدس للمساعدة القانونية والحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء محمد أبو سنينة، عزمها تسليم جثمان الشهيد محمود فوزي عدوي (36 عاما) من مخيم بلاطة شرقي نابلس، خلال الأيام القادمة.





وكان الشهيد محمود عدوي، قد استشهد بعد أن أطلق جنود الاحتلال عليه النار بتاريخ 21/1/2019 بدعوى محاولته تنفيذ عملية طعن على حاجز حوارة.





وكانت قوات الاحتلال، سلمت الأسبوع الماضي جثماني الشهيدين نسيم أبو رومي من العيزرية، وعمر يونس من سنيريا بمحافظة قلقيلية.





يشار إلى أن الاحتلال لا يزال يحتجز جثامين نحو 250 شهيداً في مقابر الأرقام، وحوالي 50 شهيداً في الثلاجات.





ويُذكر أن المحكمة العليا الإسرائيلية، منحت مؤخرا للقائد العسكري صلاحية احتجاز جثامين الشهداء الفلسطينيين، ودفنهم مؤقتا لأغراض استعمالهم كأوراق تفاوض مستقبلية.

رام الله - دنيا الوطن